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Küçükçekmece’de akılalmaz görüntü! Metrobüs merdiveninden aracıyla indi... Akıllara durgunluk veren soru

12.05.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da meydana gelen akılalmaz görüntülerde sürücü metrobüsten inen yayaların kullandığı merdivenden otomobiliyle indi. Kaldırımda bulunan bir motosiklet nedeniyle yoluna devam edemeyen sürücü motosikletin kaldırılmasıyla birlikte hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti. Olaya tanık olan esnaf, ''Tezgahta şırdanları düzeltiyordum. Birden ses çıktı. Eyvah dedim bir şey oldu. Araba şuradan aşağıya indi. 'Motoru niye koydunuz ben yoluma gideceğim' dedi. Hiçbir şey olmamış gibi gitti'' dedi.

Küçükçekmece’de akılalmaz görüntü! Metrobüs merdiveninden aracıyla indi... Akıllara durgunluk veren soru

Olay, geçtiğimiz hafta Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi 2605 Sokak'ta yaşandı. Sokakta aracıyla ilerleyen ismi öğrenilemeyen bir sürücü, sokağın sonuna geldiğinde merdivenleri fark ederek kısa bir süre duraksadı. Sürücü, bir süre sonra merdivenlerden inebileceğine karar vererek aracını sürdü. O sırada merdivenlerden çıkmakta olan bir yaya ise karşısında merdivenlerden inen aracı görerek şaşkınlığa uğradı ve geri çekildi.

MERDİVENLERDEN İNDİ MOTORU GÖRÜNCE DURDU

Araç sürücüsü merdivenler indikten sonra kaldırım üstünde park halinde bulunan bir motosikleti görünce araçtan indi. Sürücü, gürültüyü duyarak dışarı çıkan esnaflara “Motoru niye koydunuz ben yoluma gideceğim?” diyerek tepki gösterdi. Esnaflar tarafından sakinleştirilen sürücü aracına bindirildi ve yoluna devam etti.

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OTOMOBİLLE MERDİVENDEN İNDİĞİ ANLAR KAMERADA

Aracın merdivenlerden inişi, yayanın aracı görmesiyle birlikte geri kaçması ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

“MOTORU NİYE KOYDUNUZ BEN YOLUMA GİDECEĞİM”

Olay sırasında orada bulananlardan Tarık Kavunluk, ”Tezgahtaydım şırdanları düzeltiyordum. Birden ses çıktı. Eyvah dedim bir şey oldu. Araba şuradan aşağıya indi. Önümüzde burada motorumuz var motorumuzu kurtaralım derken. Adam arabadan indi hakaretlere başladı. Dedi ki motoru niye koydunuz ben yoluma gideceğim. Bir şey var mı arkadaşım dedim arabadan indirdim polisi çağırdım. Polis geldi şahıs da annesini çağırdı bindiler araca buradan hiçbir şey olmamış gibi basıp gittiler” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs İstanbul
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