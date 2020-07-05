HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Küçükçekmece'de dehşet! Önce eski eşini vurdu, sonra intihar etti

Küçükçekmece'de dehşet! Önce eski eşini vurdu, sonra intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2020 11:04 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de bir kişi, Sefaköy Metrobüs Durağı'nın yanında bulunan Atatürk Parkı'nda tabancayla eski eşini yaraladıktan sonra aynı tabancayla intihar etti.

Küçükçekmece'de dehşet! Önce eski eşini vurdu, sonra intihar etti

Olay dün 16.30 sıralarında Sefaköy Metrobüs Durağı yanında bulunan Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Ö. 2019 yılında boşandığı eşi İmran E. ile metrobüsten inerek konuşmak için Atatürk Parkı'na geldi. Eski eşi İmran E. ile tekrar bir araya gelmek istediğini söylediği öğrenilen Bayram Ö. isteğinin ret edilmesi üzerine İmran E.'ye tabancayla ateş açtı. Eski eşini yaralayan Bayram Ö. daha sonra aynı tabancayla başına ateş etti.

1f39739a4b27e8100c0a4fd654c6b645

PARKTA BULUNAN HEMŞİRE KALP MASAJI YAPTI

Silah seslerini duyan vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Bu sırada hemşire olduğu öğrenilen bir kadın ağır yaralanan Bayram Ö'ye kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

e460d36a5c5164381c5244155197f4bb

ESKİ KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bayram Ö. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, parkı güvenlik şeridi içine alırken bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Olayda kullanılan tabancaya el konulurken olay yeri inceleme ekipleri parkta uzun süre delil araştırması yaptı.

edc669745acfe33b78d3f319c949dd18

"KADIN ADAMA ÜZÜLÜYORDU"

Olayı gören Güngör Koşar, "Durakta minibüs kâhyasıyım. 4 el silah sesi duydum. Müdahaleye koştuk. O sırada bir trafik polisinin yardımcı olmak için koştuğunu gördüm. Polisi durdurup 'nereye koşuyorsun, sana da ateş ederler sen de benim gibi insansın' dedim. Beraber gidelim deyip polisi biraz oyaladım birlikte gittik olan olmuştu. Adam önce kadını vurmuş ardından da kafasına sıkmış. Bir tane bayan hemşireymiş kalp masajı yaptı. Kadın ölmez de adam ölebilir. Çünkü mermi bir taraftan girip bir taraftan çıkmış. Vurduğu kadın da hala adama üzülüyordu. 'Ölme, ölme' diye çırpınıyordu" diye konuştu.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Silahla oyun kötü bitti! Silahla oyun kötü bitti!
iPhone 12'de hangi özellikler olacak? İlk bilgiler sızdı...iPhone 12'de hangi özellikler olacak? İlk bilgiler sızdı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Rize'de ormanlık alanda kaybolan çocuk bulundu

Rize'de ormanlık alanda kaybolan çocuk bulundu

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili flaş açıklama

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili flaş açıklama

'Hadi şimdi görelim kim delikanlıymış...'

'Hadi şimdi görelim kim delikanlıymış...'

Ailesi ile birlikte otururken başından vurularak öldü

Ailesi ile birlikte otururken başından vurularak öldü

Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz

Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz

İlginizi Çekebilir

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kavgayı ayırmak isterken ağır yaralandı

Kavgayı ayırmak isterken ağır yaralandı

Sinop’un Türkeli ilçesinde silahla oyun kötü bitti!

Silahla oyun kötü bitti!

Gümüşhane’de 5 yaşındaki çocuğun acı ölümü!

5 yaşındaki çocuğun acı ölümü!

Babası ile balık tutmaya gitti, boğularak hayatını kaybetti

Kahreden olay! Babasıyla balık tutmaya gitti...

'Porno sitelerinde seni gördüm' deyip kızına kurşun yağdırdı! Her satırı korkunç

'Porno sitelerinde seni gördüm' deyip kızına kurşun yağdırdı! Her satırı korkunç

Sel suları enerji hatlarını böyle yıktı

Sel suları enerji hatlarını yerle bir etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.