Küçükçekmece'de gaz zehirlenmesi! Bir kişi kapıyı kırıp 5 kişiyi kurtardı

Küçükçekmece'de 5 kişi bulundukları daire de ilk belirlemelere göre doğal gaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi. Komşuları tarafından daireden çıkartılarak, sağlık ekiplerince hastanaye kaldırılan 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kanarya Mahallesi'nde 5 katlı binadaki dairede meydana geldi. Gelen sese koşan komşuları kapıyı kırarak girdikleri evde yerde yatan 5 kişiyi dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve ilk belirlemelere göre doğal gaz sızıntısından kaynaklı zehirlendikleri öğrenilen 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"KAPIYI KIRDI HEPSİNİ KURTARDI"

Mahalle sakini Sedat Ula, "Kahveci arkadaş kurtardı. Biz çayı bıraktık yukarı çıktık. Ses geldi kapıyı kırdı, hepsini kurtardı. Doğal gazdan kaynaklı olduğu söyleniyor" dedi.

Başka bir mahalle sakini, "Biz de şoktayız, ne olduğunu bilemiyoruz. İnşallah bir sorun yok. Doğal gaz kaynaklı olduğu söyleniyor. 5 kişi zehirlendi. Benim eski komşularım" ifadelerini kullandı. Polis ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor. (DHA)





