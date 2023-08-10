Küçükçekmece’de iş yerine silahlı saldırı: Ölü ve yaralı var

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Salih Tamcı Sokak'ta çalıştığı iş yerinin önünde oturan Hakan Ö'ye, motosikletle gelen iki şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda Hakan Ö. ile o sırada yoldan geçen İbrahim Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hakan Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AYLAR SONRA İKİNCİ SALDIRI

Saldırıda iş yerinin önündeki otomobile de iki kurşun isabet etti. Görgü şahitleri, saldırganların kasklı olduğunu ve motosikletin plakasının bulunmadığını söyledi.

Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Aynı iş yerine 10 Ocak'ta da silahla ateş açılmış, saldırıda yaralanan olmamıştı. (AA-İHA)



