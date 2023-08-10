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Küçükçekmece’de iş yerine silahlı saldırı: Ölü ve yaralı var

10.08.2023 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde motosikletli iki kişi tarafından iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yerinin önünde oturan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kili de yaralandı. Aynı iş yerine 10 Ocak'ta da silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

Küçükçekmece’de iş yerine silahlı saldırı: Ölü ve yaralı var

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Salih Tamcı Sokak'ta çalıştığı iş yerinin önünde oturan Hakan Ö'ye, motosikletle gelen iki şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda Hakan Ö. ile o sırada yoldan geçen İbrahim Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hakan Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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AYLAR SONRA İKİNCİ SALDIRI

Saldırıda iş yerinin önündeki otomobile de iki kurşun isabet etti. Görgü şahitleri, saldırganların kasklı olduğunu ve motosikletin plakasının bulunmadığını söyledi.

Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Aynı iş yerine 10 Ocak'ta da silahla ateş açılmış, saldırıda yaralanan olmamıştı. (AA-İHA)


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Küçükçekmece silahlı saldırı

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