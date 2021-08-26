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  4. Küçükçekmece’de seyir halindeki otobüsten inmeyen çalışan kadın yola düştü

Küçükçekmece’de seyir halindeki otobüsten inmeyen çalışan kadın yola düştü

26.08.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de, kapısı açık seyir halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın, yola düştü. Yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Küçükçekmece Cennet Mahallesinde, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Zeytinburnu arasında sefer yapan 89A numaralı İETT otobüsünde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu yönüne giden E.A idaresindeki 89A numaralı otobüs durağa yaklaştığı sırada kapısını açtı. Bu sırada durakta inecek olan Ş.A, isimli kadın ise kapıyı yaklaştı. Otobüs kasisten geçtiği sırada kadın birden inmeye çalıştı. Dengesini kaybeden kadın, yola düştü.

KADININ YARDIMINA YOLCULAR KOŞTU

Kadının düştüğünü fark eden sürücü dururken, otobüstekiler kadının yardımına koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Ş.A’yı hastaneye kaldırırken, sürücü E.A, ise Küçükçekmece Polis Karakoluna götürüldü.

SÜRÜCÜDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hayati tehlikesi olmayan kadın tedavisinin ardından sürücüden şikayetçi olurken, otobüs sürücüsü ise ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

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Küçükçekmece
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