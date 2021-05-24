Küçükçekmece'de vahşet! Annesini satırla öldürdü, kafasını keserek tencereye koydu

Edinilen bilgilere göre olay Küçükçekmece Halkalı İstasyon Mahallesi'nde yer alan bir sitenin 7. katında yaşandı. Acil tıp teknisyeni olarak çalışan Tuğçe S., iki gün önce annesi Sevilay Palabıyık ile tartıştı.

ANNE, KIZI İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

İddiaya göre Tuğçe S. tartışma sırasında annesini öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine korkan anne Palabıyık, polise ve savcılığa giderek kızından şikayetçi oldu. Anne Palabıyık'ın bir komşusuna da kızının kendisini öldüreceğinden şüphelendiğini söylediği öğrenildi. Annenin şikayeti üzerine Tuğçe S. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

ANNESİNİN KAFASINI KESİP TENCEREYE KOYDU

Ancak eve dönen Tuğçe S., annesini satırla öldürdü. Annesi Palabıyık'ın kafasını kesen genç kadın, tencereye koyarak dolabın üzerine sakladı.

Kan donduran cinayet, Palabıyık'ın bir komşusunun şüphesi üzerine ortaya çıktı. Sevilay Palabıyık'tan haber alamayan komşusu, bu sabah ısrarla kapıyı çaldı. Kapıyı açan katil zanlısı Tuğçe S., önce annesini tatile gittiğini, ardından da rahatsız olduğunu söyledi. Ancak şüphelenen komşu, polise haber verdi. Eve gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde anne Palabıyık'ın cesedi ile karşılaştı. Evde yapılan uzun aramalar sonunda Palabıyık'ın bedeninde ayrılan kafası, dolabın üzerinde bir tencere içerisinde bulundu.