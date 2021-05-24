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Küçükçekmece'de vahşet! Annesini satırla öldürdü, kafasını keserek tencereye koydu

24.05.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de Tuğçe S., annesi Sevilay Palabıyık'ı satırla öldürdü, kafasını keserek tencereye koydu. Kan donduran cinayet, komşunun şüphelenerek polisi araması üzerine ortaya çıktı. Sevilay Palabıyık'ın daha önce polise ve savcılığa giderek kızından şikayetçi olduğu ve Tuğçe S. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Küçükçekmece'de vahşet! Annesini satırla öldürdü, kafasını keserek tencereye koydu

Edinilen bilgilere göre olay Küçükçekmece Halkalı İstasyon Mahallesi'nde yer alan bir sitenin 7. katında yaşandı. Acil tıp teknisyeni olarak çalışan Tuğçe S., iki gün önce annesi Sevilay Palabıyık ile tartıştı.

ANNE, KIZI İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

İddiaya göre Tuğçe S. tartışma sırasında annesini öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine korkan anne Palabıyık, polise ve savcılığa giderek kızından şikayetçi oldu. Anne Palabıyık'ın bir komşusuna da kızının kendisini öldüreceğinden şüphelendiğini söylediği öğrenildi. Annenin şikayeti üzerine Tuğçe S. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

ANNESİNİN KAFASINI KESİP TENCEREYE KOYDU

Ancak eve dönen Tuğçe S., annesini satırla öldürdü. Annesi Palabıyık'ın kafasını kesen genç kadın, tencereye koyarak dolabın üzerine sakladı.

Kan donduran cinayet, Palabıyık'ın bir komşusunun şüphesi üzerine ortaya çıktı. Sevilay Palabıyık'tan haber alamayan komşusu, bu sabah ısrarla kapıyı çaldı. Kapıyı açan katil zanlısı Tuğçe S., önce annesini tatile gittiğini, ardından da rahatsız olduğunu söyledi. Ancak şüphelenen komşu, polise haber verdi. Eve gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde anne Palabıyık'ın cesedi ile karşılaştı. Evde yapılan uzun aramalar sonunda Palabıyık'ın bedeninde ayrılan kafası, dolabın üzerinde bir tencere içerisinde bulundu.

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"BEDENİ DE BANYODA LEĞENDEYMİŞ"

Katil zanlısı Tuğçe S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Tuğçe S.'nin bir süredir psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi. Palabıyık'ın cesedi, ilk incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.
Olayı anlatan Sevilay Palabıyık'ın bir komşusu, "Çok iyi bir insandı. Kendi halinde zararsız güzel yürekli bir insandı. Kesmiş doğramış kafasını tencereyle dolabın üzerine koymuş. Bedeni de banyoda leğendeymiş. Sürekli kavga ediyorlarmış. Kızını tanımam genç bir kızdı hemşireymiş. Senelerdir birkaç sefer gördüm" ifadelerini kullandı. (İHA)

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cinayet Küçükçekmece

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