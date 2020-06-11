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Küçükçekmece Gölü'nde tepki çeken görüntü! Kahverengiye büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 14:07 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Gölü'nün bir bölümü son günlerde kahverengiye büründü. Renk değiştiren gölden koku da yükselmeye başlarken göle uzanan bazı kanalizasyon borularından atık su bırakıldığı görüldü. Bu durumdan rahatsız olan vatandaşlar, yetkililerin bir önce harekete geçmesini istiyor.

Küçükçekmece Gölü'nde tepki çeken görüntü! Kahverengiye büründü

Küçükçemece ile Avcılar ilçeleri arasında bulunan Küçükçekmece Gölü'nün bir bölümü son günlerde kahverengiye büründü. Renk değiştiren gölden koku da yükselmeye başladı. Çevrede yaşayan vatandaşlar bu manzaradan rahatsız olduklarını belirtirken, göle uzanan bazı kanalizasyon borularından atık su bırakıldığı görüldü. Küçükçekmece sakinleri renk değiştiren gölle ilgili bir an önce çalışmasını yapılmasını istiyor.

'KÜÇÜKÇEKMECE SAKİNLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR'

Emir Rahman Akman, "Ben hafta içi ve hafta sonu düzenli olarak yürüyüş yapmaya geliyorum. Ancak bazen renk değişiyor ve koku oluşuyor. Bu koku Küçükçekmece sakinlerini rahatsız ediyor. Burada kürek takımımız var. Onlar antrenmanlarını yapıyor. Onlar için de dezavantaj yarattığını düşünüyorum. Bir ara kesilmişti. Göle herhangi bir atık atılmadığı söylenmişti. Şimdi hem o kanalizasyonlardan olsun hem de kaynağının nereden geldiğini bilemediğimiz bazı atıklar tekrar buraya atılmaya başladı ki göl tekrar renk değiştirdi" ifadelerini kullandı.

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'ARAŞTIRILMASI LAZIM, RAHATSIZIZ'

Bayram Baki Petek, "Son zamanlarda böyle bir koku ve renk değişimi oldu. Sebebini bilmiyorum ama araştırılması lazım. Rahatsızız. Suyun yüzeyinde de baya pislik var. Yaklaşık bir aydır böyle. Daha önceden yoktu. Yetkililerden yapılması gereken ne varsa yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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