AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kudüs'ün kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu ve hiç kimsenin bu konuda Ürdün'e baskı yapamayacağını söyledi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, ülkenin orta kesiminde yer alan Ez-Zerka ilini ziyareti sırasında halkla bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Kral Abdullah, "Kudüs'e yönelik tutumumu ömrüm boyu hiç değiştirmeyeceğim, Haşimilerin (Kraliyet ailesi) Kudüs'e yönelik tutumu açıktır. Ürdün Haşimi Krallığı olarak üzerimizde Kudüs ve kutsal yerlere yönelik tarihi bir görev var. Kudüs benim için kırmızı çizgidir ve halkımın hepsi benimledir." dedi.

Hiç kimsenin Kudüs konusunda Ürdün'e baskı yapamayacağını vurgulayan Kral Abdullah, şöyle devam etti:

"(Baskı yapmak isteyenlere verilecek) Cevap hayır olacaktır. Çünkü Ürdün halkının tamamı Kudüs konusunda benim yanımda saf tutuyor ve sonunda Araplar ve Müslümanlar bizim yanımızda duracaklar."

Ürdün Kralı, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planı çerçevesinde Filistinlilere alternatif bir ülke sunulması iddialarına ilişkin de, "Kim alternatif ülke konusunu dile getirirse ona verilecek cevap 'hayır' olacak." ifadesini kullandı.