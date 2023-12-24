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  4. 'Küfürleşme' tartışması cinayetle bitti: Katil 16, maktul ise 17 yaşında!

'Küfürleşme' tartışması cinayetle bitti: Katil 16, maktul ise 17 yaşında!

24.12.2023 15:39 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 16 yaşındaki A.O., 'küfürleşme' nedeniyle tartıştığı 17 yaşındaki arkadaşı Arda Tunç'u meyve bıçağı ile öldürdü. Olay yerinden kaçan A.O ise yakalanıp, gözaltına alındı.

'Küfürleşme' tartışması cinayetle bitti: Katil 16, maktul ise 17 yaşında!

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Bahariye Mahallesi Müjgan Barutçu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; A.O. ve Arda Tunç, mahalleden arkadaşları ile buluştu. Bir süre sonra ikili, küfürleşme nedeniyle tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

BIÇAKLA SALDIRDI

A.O., yanındaki bıçakla Tunç'a saldırdı. Tunç göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, A.O. olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Tunç, kurtarılamadı.

Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kaçan A.O.'yu yakalanıp, gözaltına aldı. A.O.'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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