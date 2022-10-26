Kulağından çıkan şoke etti! Yıllarca içinde kalmış

İşitme sorunları yaşamamak için kulak hijyenine dikkat etmek gerekiyor. Ancak kulakları temizlerken sokulan yabancı maddeler kulak sağlığı için risk oluşturuyor. 24 yaşındaki Ellis Lloyd Jones, inatçı kulak kirini çıkarmak için kulak toplama çubuğuna sarılmış küçük bir kamera satın aldı. Bu kamerayla kulağının içerisindeki kirleri görmek isteyen Ellis, kulak kanalında beklediğinden fazlasını buldu. Kulağından çıkanı TikTok'ta paylaştı.
YILLARDIR İÇİNDE
Ellis, çabasıyla kulağında bulunan yabancı cismi çıkarmayı başardı. Kulağından elmaların üzerine yapışan etiket çıkan Ellis, gördükleri üzerine oldukça şaşırdı. "Yıllardır gala elması yemedim. Yani bu etiket yıllardır kulağımın içinde" dedi. Klip dört milyondan fazla kez paylaşıldı ve izleyiciler elma etiketinin bu kadar uzun süre nasıl saklandığına şaşırdıklarını belirtti.
ETİKETİ ÇOCUKKEN KOYDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR
Başka bir takipçi, "Bu oraya nasıl girdi?" diye sordu. Ellis yanıtladı: "Sadece çocukken koyduğumu varsayabilirim."
KULAĞIN İÇERİSİNDEKİ YABANCI MADDELER NASIL ÇIKARILIR?
- Çocuğunuzun kafasını eğerek nesnenin düşüp düşmeyeceğini görmeye çalışın.
- Kulaktaki cismi görebiliyorsanız ve kolayca çıkarabileceğinizi düşünüyorsanız, bir cımbızla dikkatlice dışarı çekin. Daha derine itmemeye dikkat edin ve kulağınızı dürtmeyin veya nesneyi zorla çıkarmaya çalışmayın. Kulak kanalı çok hassastır ve bu acı verici olabilir.
- Canlı bir böcekse, çıkarmaya çalışmadan önce onu öldürün. Kulağa birkaç damla ılık ( sıcak değil ) bebek yağı veya bitkisel yağ koyun. Böceği çıkarmak için çocuğunuzun eğilmesini ve hafifçe başını sallamasını sağlayın. Bu yöntemi böcek dışında herhangi bir şey için kullanmayın ve çocuğunuz ağrı çekiyorsa, kulağı kanıyorsa veya kulağında tüp varsa uygulamayın.
- Kulak zarının yaralanmadığından ve çocuğunuzun kulağında tüp olmadığından eminseniz, nesneyi biraz ılık suyla yıkamayı deneyin.