Kulağından çıkan şoke etti! Yıllarca içinde kalmış

İşitme sorunları yaşamamak için kulak hijyenine dikkat etmek gerekiyor. Ancak kulakları temizlerken sokulan yabancı maddeler kulak sağlığı için risk oluşturuyor. 24 yaşındaki Ellis Lloyd Jones, inatçı kulak kirini çıkarmak için kulak toplama çubuğuna sarılmış küçük bir kamera satın aldı. Bu kamerayla kulağının içerisindeki kirleri görmek isteyen Ellis, kulak kanalında beklediğinden fazlasını buldu. Kulağından çıkanı TikTok'ta paylaştı.

YILLARDIR İÇİNDE

Ellis, çabasıyla kulağında bulunan yabancı cismi çıkarmayı başardı. Kulağından elmaların üzerine yapışan etiket çıkan Ellis, gördükleri üzerine oldukça şaşırdı. "Yıllardır gala elması yemedim. Yani bu etiket yıllardır kulağımın içinde" dedi. Klip dört milyondan fazla kez paylaşıldı ve izleyiciler elma etiketinin bu kadar uzun süre nasıl saklandığına şaşırdıklarını belirtti.

ETİKETİ ÇOCUKKEN KOYDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Başka bir takipçi, "Bu oraya nasıl girdi?" diye sordu. Ellis yanıtladı: "Sadece çocukken koyduğumu varsayabilirim."

KULAĞIN İÇERİSİNDEKİ YABANCI MADDELER NASIL ÇIKARILIR?