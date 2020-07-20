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Kulağınıza bu masajı yaptığınızda hayat çok daha güzel olacak! Faydaları saymakla bitmiyor...

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.07.2020 10:38 | Son Güncelleme

Kulak işitme ve denge organımız olmasının yanında çeşitli akupunktur noktalarını içermesiyle de önemlidir. Diğer masaj uygulamalarından farklı olarak kişinin kendisine kolaylıkla uygulayabilmesinden dolayı oldukça pratiktir. Her gün yapacağınız kulak masajının sağlığınıza olan faydaları yazımızda...

Kulağınıza bu masajı yaptığınızda hayat çok daha güzel olacak! Faydaları saymakla bitmiyor...

Masaj vücudu rahatlatmak için uygulanan hareketlere verilen isimdir. Kimi zaman kas dokusu veya yumuşak doku üzerine uygulansa da belirli noktalara uygulanan masajların etkileri diğerlerine göre daha fazla olabiliyor. Kulak masajı da uygulanma sırasında birçok akupunktur noktasına baskı uygulanmasından dolayı oldukça önemli. Fransız Dr. Paul Nogier ile tıp literatürüne giren kulak masajı en sık ağrının ve vücut sistemleri sorunlarının giderilmesi için tercih edilirken bedensel, zihinsel ve ruhsal sorunlar için de etkilidir.

KULAK VE AKUPUNKTUR

Kulak, cenine yani anne karnındaki bebeğe benzetildiği için akupunkturda oldukça önemlidir. Vücuttaki her bir bölgeyi ve her bir organı temsil eden akupunktur noktaları bulunur. Bu bölgelere uzman tarafından akupunktur iğneleri uygulanarak tedavi sağlanması mümkündür. Migren, kilo kontrolü, sigarayı bırakma gibi birçok farklı etki alanı bulunuyor. Fakat akupunktur iğnelerine ve bir uzmana gerek kalmadan kendi kendinize uygulayabileceğiniz bir masaj ile de bu bölgelerin etkinliğini fark ederek kendi kendinizi ağrı ve stres yönünden tedavi edebilirsiniz.

KULAK MASAJI

Günlük yorgunluğunuzu gidermek, sırt, bel, baş ve adet dönemi ağrılarınızı dindirmek, uykuya dalmayı kolaylaştırmak, diyet yaparken iradenizi güçlendirmek ve açlığı bastırmak, stres, korku ve kaygı durumlarında rahatlamak için kulak masajı uygulayabilir ve faydasını 30 saniye ile 5 dakika içerisinde alabilirsiniz.

NASIL UYGULANIR?

Uygulanması çok basit. Basit bir uygulamadan çok büyük etkiler çoğunlukla beklenmez. Ancak masabaşında çalışırken bile uygulayabileceğiniz bir masaj olsa da, kulak masajı gün içerisinde daha rahat hissetmenize neden olarak büyük bir etki gösterecektir. Bu masajı uygulamak için ise aşağı yukarı 3 dakikanızı ayırmanız yeterli.

İki kulağınıza da aynı anda baş ve işaret parmaklarınız ile sıkarak masaj yapmaya başlayın. Hareketi kulağın her yerine daireler çizerek uygulayabilirsiniz. Kulak memenizi hafifçe aşağıya doğru çekecek şekilde dairesel masaj hareketleri uyguladıktan sonra kulak kepçenizi de hafifçe yana ve yukarı doğru çekip içteki kıkırdak girinti ve çıkıntılarına da baskı uygulayarak dairesel hareketlerde masaj yapın. Eğer bedeninizde bir sıcaklık artışı hissederseniz masajı doğru yaptığınızdan emin olabilirsiniz. Uygulamayı aşağı yukarı 3 dakika devam ettirdikten sonra kulağınızda bir sıcaklık ve karıncalanma hissetmeniz normal. Bir süre sonra bu his ile birlikte ağrılarınızın ve stresinizin azaldığını fark edeceksiniz.

Kulak masajı uygulamasını yüzünüzü yıkamak, dişlerinizi fırçalamak, yatağınızı toplamak gibi bir rutin haline getirmeniz durumunda kronik ağrılardan kurtulabilir, daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşama sürebilirsiniz.

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