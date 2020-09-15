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Kulak ağrısını azaltmanın 8 doğal yolu! Sarımsak, zencefil...

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.09.2020 14:32 | Son Güncelleme

Sağlığımıza zarar verebilecek birden fazla koşul vardır ve rahatsızlığa neden olan sorunlardan biri de kulak ağrılarıdır. Bu can sıkıcı acı hayatımızı çekilmez kılabilir. Sizin için acıyı hafifleten ev çarelerini bir araya getirdik.

Kulak ağrısını azaltmanın 8 doğal yolu! Sarımsak, zencefil...

Kulak ağrısını hafifletebilecek bazı çareleri ve ipuçlarını sizinle paylaşmak istiyoruz. Uygulamaya koymadan önce bir doktora danışmayı unutmayın.

KULAK AĞRISI NEDEN OLUR?

Kulak ağrısının en yaygın nedeni akut orta kulak iltihabıdır (AOM). Bu durum esas olarak çocukları etkiler ve östaki borusu tıkandığında ortaya çıkar. Tıkanıklık kulak boşluğunda sıvı birikmesine neden olarak iltihaplanma ve orta kulak enfeksiyonuna neden olur. Bu tür ağrının diğer nedenleri aşırı kulak kiri, diş problemleri, sinüs veya boğaz enfeksiyonu, basınç değişiklikleri nedeniyle yaralanma ve diş gıcırdatmadır.
Ağrıyı tedavi etmek için her zaman antibiyotiklere ihtiyaç duyulmaz. Rahatsızlık kaynaklarının bazıları bakteri kaynaklı değildir veya enfeksiyonlardan kaynaklanmaz ve rahatsızlığı azaltmak için kullanabileceğiniz bazı ev ilaçları vardır.

REÇETESİZ SATILAN AĞRI KESİCİLER

Kulak enfeksiyonuyla ilişkili ağrıyı kontrol etmeye yardımcı olabilecek bazı reçetesiz satılan ilaçlar kullanılabilir. Genellikle daha küçük dozlara ihtiyaç duyduklarından, uygun dozlar için talimatları takip etmek ve bunu çocuklara ve bebeklere vermeden önce bir doktora danışmak önemlidir.

SOĞUK VEYA SICAK KOMPRESLER

Ağrıyı hafifletmek için termal pedler veya soğuk paketler kullanılabilir. Onları her seferinde 10 dakika boyunca sıcak ve soğuk arasında değişerek kulağınıza yerleştirin. Alternatif sıcaklıklar yerine sadece sıcak veya sadece soğuk kompres de kullanabilirsiniz. Bu yöntemi çocuklara uygulamaktan ise çekininiz. Isıtma pedi ısısı da çok yükseğe açılmamalı veya gece boyunca açık bırakılmamalıdır.

ZEYTİN YAĞI

Bunu destekleyecek bilim olmasa da halkın önerdiği çare zeytinyağıdır. Dokusu, balmumu birikiminin neden olduğu ağrıyı azaltmaya yardımcı olur, çünkü doğrudan uygulaması yumuşayabilir ve fazlalıkları ortadan kaldırabilir. Amerikan Pediatri Akademisi, kulağa birkaç ılık zeytinyağı damlatmanın ağrıyı azaltabilecek iltihap önleyici bir etkiye sahip olabileceğine işaret ediyor.

MASAJ

Çiğneme kaslarındaki sorunların neden olduğu ağrı için, bölgeye baskı uygulayarak ve kulakların arkasından başlayarak, aşağı doğru hareketlerle boyuna ve ardından öne doğru hareket ederek bölgeye nazikçe masaj yapmayı deneyin. Bu tür masaj aynı zamanda kulak enfeksiyonu ve aşırı sıvının neden olduğu ağrıyı hafifletmeye yardımcı olarak rahatsızlığın daha da kötüleşmesini önleyebilir.

ZENCEFİL

Zencefil, aktif doğal özelliklerinin yanı sıra antimikrobiyal ve antifungal olması nedeniyle ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Doğrudan kulağa koymadan dış kulak kanalının etrafına ılık zencefil suyu uygulayın.

SARIMSAK

Sarımsak, antienflamatuar ve antimikrobiyal özellikleri sayesinde uzun yıllardır ağrıyı hafifletmek ve enfeksiyonları önlemek için bir yardımcı olarak kullanılmaktadır. Acıyı ve rahatsızlığı gidermek için ezilmiş sarımsakları susam yağında birkaç dakika bekletin. Ardından süzün ve kulak kanalına uygulayın.

KULAĞA BASKI YAPMADAN UYUYUN

Uyuduğunuz pozisyonlara dikkat edin çünkü bazıları enfeksiyonun neden olduğu ağrıyı daha da kötüleştirebilir. Etkilenen kulağa uzanmak yerine diğer tarafa yatmayı deneyin. Ayrıca ekstra yastıklar kullanarak başınız yüksekte uyumayı deneyebilirsiniz. Bu pozisyonlar kulak drenajını teşvik edecek ve ağrıyı azaltacaktır.

MEYAN KÖKÜ

Çalışmalar, meyan kökünün anti-enflamatuar ve antibiyotik bileşenlerinin kulak ağrısını hafifletebileceğini bulmuştur. Bir çorba kaşığı meyan kökü ve bir çorba kaşığı sade tereyağı ısıtın. Her şeyi karıştırın ve soğuyana kadar 5 dakika bekleyin. Karışımı kulak kanalının dışına koyun ve 15 dakika bekletin, ardından dikkatlice durulayın.

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