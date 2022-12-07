Üzüm çekirdeği nasıl tüketilir, üzüm çekirdeği tozu neye iyi gelir? Üzüm çekirdeği yenir mi?

MÖ 6000 yılına kadar dayanan ve binlerce çeşidi olan üzüm, mitolojilerde de yerinin almıştır. Eski Mısır’da Osiris, Roma’da Bacchus tanrıları ile özleştirilen üzüm, günümüzde de önemini korumaya devam eder. Birçok alanda kullanım yerine göre çeşitlilik gösteren üzüm hemen hemen ülkemizin her yerinde yetişir. Üzüm yeşil ve siyah renge sahip olmasıyla birlikte kendi içerisinde acı ve tatlı olarak ikiye ayrılır. Üzüm kadar fazla faydaya faydaya sahip olan üzüm çekirdeğinin tüketilip tüketilmeyeceğiyle alakalı pek çok soru olsa da üzüm çekirdeği düzenli ve doğru tüketilirse faydalıdır.

Üzüm çekirdeği yenir mi?

Üzüm meyvesinin kurutularak ve yaş olarak tüketildiğinde birçok faydası bilinirken üzüm çekirdeğinin de faydalarını göz ardı etmemek gerekir. Üzüm çekirdeği tüketiminde miktar konusu önemlidir. Her meyvenin çekirdeği yenmez çünkü çekirdekler toksin madde açısından yoğundur. Ancak üzüm gibi bazı meyvelerin çekirdekleri az miktarlarda tüketilebilir. Üzüm çekirdeği de doğru ve önerilen miktarlarda tüketilmelidir. Aşırı tüketiminde zehir etkisi yaratıp alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Üzüm çekirdeği tüketilirken dikkat edilmesi gerekir ve bir sağlık uzmanına danışmadan beslenme programınıza eklenmemelidir. Üzüm çekirdeği alternatif tıp ve kozmetik alanında da oldukça yaygın kullanım gösterir.

Üzüm çekirdeği nasıl tüketilir?

Üzüm çekirdeği tüketilebilen çekirdeklerden birisidir. Üzüm yerden üzümün çekirdeğini çıkarmadan direkt olarak yutabilirsiniz. Bunun yanı sıra üzüm çekirdeğini çıkartıp kurutabilirsiniz. Kurutulmuş olan üzüm çekirdeğini de toz hâline getirerek yoğurda ya da bala karıştırarak tüketilebilir. Üzüm çekirdeği tüketirken miktarına dikkat göstermek gerekir. Üzüm çekirdeğinin günde bir tatlı kaşığı kadar tüketilmesi önerilir. Beyaz üzüm ve kara üzüm çekirdeği tüketilebilir. İki üzüm çeşidinin de çekirdekleri oldukça faydalıdır ve gençlik iksiri olarak da bilinir. Eğer üzüm çekirdeğini direkt olarak yutmak konusunda zorluk yaşıyorsanız üzüm çekirdeğini toz oalrak da tüketebilirsiniz.

Üzüm çekirdeği tozu nasıl kullanılır?

Üzüm çekirdeği tozu aktarlardan alınabildiği gibi kara üzümün çekirdeğini blender ya da havanda öğütülüp toz hâline getirilerek de elde edilebilinir. Elde edilen üzüm çekirdeği tozunun tadı acı ve tatsız olacağı için farklı yollarla da tüketilebilir:

Üzüm çekirdeği tozu yoğurt, pekmez ve içeceklerin içine eklenerek de tüketilebilir .

Üzüm çekirdeği tozunun miktarına bağlı olarak bitkisel yağ eklenir. Elde edilen karışım rondodan geçirilir. Karışım bir kaba boşaltılıp ışık olmayan yerde 20 - 25 gün bekletilir. Bu zaman içerisinde günde 1,5 saat güneşe çıkarılması gerekir. Süreçler bittikten sonra tülbent yardımı ile süzülüp üzüm çekirdeği tozu yağı elde edilmiş olunur.

Cilde faydası olan üzüm çekirdeğinin kremi üzüm çekirdeği yağı ile vitamin ampullerinin karıştırılıp belli ısılarda eritilip soğutulmasıyla yapılır. Üzüm çekirdeği tozundan krem hazırlamadan önce mutlaka bir dermatolog tarafından bilgi alınıp alerji testi olunmalıdır.

Üzüm çekirdeğinin öğütülmesi sonrası meydana gelen üzüm çekirdeği tozunun besleyicilik değeri çok yüksektir. Tüketilmesinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri tam olarak öğütüldüğünden emin olunması gerektiğidir. Tam olarak ezilmeyen üzüm çekirdeği tozunun midede erimesi zordur ve beraberinde sağlık sorunları getirebilir. Faydalarından biri olan bağırsakları hızlı çalıştırma özelliği fazla tüketilmesi halinde ishale neden olabilir. Bu durumda kullanırken sizde bir yan etki meydana getirmemesi açısından bir uzmana danışmalı ve ölçülere dikkat edilerek kullanılmalıdır.

Üzüm çekirdeği tozu nelere iyi gelir?

Üzümün içerdiği faydalar kadar üzüm çekirdeği ve üzüm çekirdeğinden elde edilen tozun da birçok faydası vardır:

İçerisinde bulundurduğu C vitamini vücudun bağışıklık sistemini düzenler ve vücudu hastalıklara karşı korur.

Üzüm çekirdeği tozu içerisinde bulunan antibiyotik sayesinde diş köklerindeki yaralara ve şişlere iyi gelir.

Kolajen ve resveratrol etkisiyle cildin yaşlanmasını yavaşlatır.

Cildi temizleme özelliğine sahiptir, akne ve sivilce gibi cilt hastalıklarına iyi gelir ve cildi nemlendirir.

Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırır ve saç köklerini güçlendirerek hızlı uzamasını sağlar.

Aynı zamanda saç köklerinin onaran özelliği ile saç dökülmelerine karşı iyi gelir.

Üzüm çekirdeği tozu zengin bir antioksidan kaynağıdır.

Gün içerisinde yaşanan stres ve kötü beslenme gibi etkenleri azaltarak vücudun rahatlamasını sağlar.

İçerisinde bulunan antioksidanlar, serbest radikaller ile savaşarak hücre yapısını korur ve kanser türlerine karşı korur vücudu dinç tutar.

Cilde iyi gelen üzüm çekirdeği tozu yaşlılık kırışıklıklarının ve güneş lekelerinin azalmasını sağlar.

Romatizma ağrılarına iyi gelir.

İçerisinde bol miktarda E vitamininin bulunması gözü oluşabilecek hastalıklara karşı korur.

İlerde göz hastalıklarının yaşanma ihtimalini düşürür.

Göze önemli faydalarından biri de gözün ön bölgesinde bulunan korneayı korumasıdır.

Düzenli kullanılması hâlinde eklemde oluşan artritten iltihabı sonucu oluşan şişlik ve ağrılara hafiflemesini sağlar.

Üzüm çekirdeği tozu kansızlığa iyi gelir mi?

Anemi hastalığı halk arasında da kansızlık, günümüzde birçok kişinin sıkıntısı hâline gelmiştir. Kansızlığın belirtisi yaşandığı durumlarda mutlaka bir doktordan yardım alınmalıdır. Doktordan gerekli bilgi ve desteği aldıktan sonra alınabilecek sağlıklı takviyelerden biri de üzüm çekirdeği tozudur. Üzüm çekirdeği tozu düzenli olarak tüketildiğinde içerisinde bulunan bileşenler sayesinde kansızlığa iyi gelir.

Kara üzüm çekirdeği tozu kilo aldırır mı?

Birçok faydası bulunan kara üzüm çekirdeği tozu düşük kalorili besinler listesindedir. Özellikle de içeriğinde bulunan resveratroller sayesinde vücudun tok kalmasını sağlar ve açlık krizlerinin önüne geçer. Kara üzüm çekirdeği tozu bağırsakların çalışmasında etkili bir rol oynar ve bununla birlikte vücuttaki birikmiş sıvının dışarı atılmasını sağlar. Bu nedenle de üzüm çekirdeği tozu kilo aldırıcı bir özelliğe değil kilo verdirici bir özelliğe sahiptir.



