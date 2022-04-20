Kulaklığı çalınmıştı... Rus askerlerinin yerini böyle ortaya çıkarttı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken bölgeden zaman zaman duyanları şaşkına çeviren haberler de geliyor. Bölgeden gelen bir ilginç haber ise Ukraynalı bir vatandaşın kablosuz kulaklığının çalınmasıyla ilgiliydi. Rus askerlerinin Ukrayna’nın Gostomel şehrindeki evini yağmalaması sonrası evine dönen Vitaliy Semenets adlı vatandaş, kablosuz kulaklığının nerede olduğunu merak ederek, uygulama üzerinden kulaklığının yerini öğrenmeye çalıştı.

KULAKLIĞINI TAKİP EDEREK RUS ASKERLERİNİN YERİNİ BULDU

Semenets, uygulama sayesinde Rus askerleri konumunu adım adım takip ederek, sosyal medya hesabı üzerinden askerlerin harita üzerindeki konumunu paylaştı.

SALDIRIYA HAZIRLANMAK İÇİN TOPLANDIKLARI BÖLGEDE OLDUĞUNU GÖRDÜ

Semenets’in paylaşımına göre, kulaklıkların sınırı geçerek Belarus’a ve ardından Rus birliklerin Donbass’a saldırıya hazırlanmak için toplandığı Rusya’nın Belgorod bölgesindeki Kukuyevska şehrinde olduğu görüldü. Sements, "Teknoloji sayesinde Rus askerleri tarafından Gostomel’deki evimden çalınan kulaklıklarımın nerde olduğunu biliyorum" dedi.

Öte yandan Belarus’ta bulunan bir postaneye ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Rus askerlerinin Ukraynalıların evlerinden yağmaladıkları ve aralarında çamaşır makinesi, dizüstü bilgisayar ve elektrikli scooter gibi ürünlerinde bulunduğu eşyaları paketleyerek Rusya’daki evlerine gönderdiği görülmüştü. (İHA)

