HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kulaklığı çalınmıştı... Rus askerlerinin yerini böyle ortaya çıkarttı

Kulaklığı çalınmıştı... Rus askerlerinin yerini böyle ortaya çıkarttı

20.04.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin tedirgin edici gelişmeler yaşanmaya devam ederken bölgeden ilginç haberler de geliyor. Son gelen haber ise çalınan bir kulaklıkla ilgili. Ukrayna’nın Gostomel şehrinde Vitaliy Semenets isimli bir vatandaş, Rus askerleri tarafından evinden çalınan kablosuz kulaklığı sayesinde askerlerin konumunu adım adım takip etti. Uygulama üzerinden kablosuz kulaklığının nerede olduğunu araştıran Semenets, ulaştığı konumla Rus askerlerinin bulunduğu yeri sosyal medyada paylaştı.

Kulaklığı çalınmıştı... Rus askerlerinin yerini böyle ortaya çıkarttı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken bölgeden zaman zaman duyanları şaşkına çeviren haberler de geliyor. Bölgeden gelen bir ilginç haber ise Ukraynalı bir vatandaşın kablosuz kulaklığının çalınmasıyla ilgiliydi. Rus askerlerinin Ukrayna’nın Gostomel şehrindeki evini yağmalaması sonrası evine dönen Vitaliy Semenets adlı vatandaş, kablosuz kulaklığının nerede olduğunu merak ederek, uygulama üzerinden kulaklığının yerini öğrenmeye çalıştı.

KULAKLIĞINI TAKİP EDEREK RUS ASKERLERİNİN YERİNİ BULDU

Semenets, uygulama sayesinde Rus askerleri konumunu adım adım takip ederek, sosyal medya hesabı üzerinden askerlerin harita üzerindeki konumunu paylaştı.

AW600425_01

SALDIRIYA HAZIRLANMAK İÇİN TOPLANDIKLARI BÖLGEDE OLDUĞUNU GÖRDÜ

Semenets’in paylaşımına göre, kulaklıkların sınırı geçerek Belarus’a ve ardından Rus birliklerin Donbass’a saldırıya hazırlanmak için toplandığı Rusya’nın Belgorod bölgesindeki Kukuyevska şehrinde olduğu görüldü. Sements, "Teknoloji sayesinde Rus askerleri tarafından Gostomel’deki evimden çalınan kulaklıklarımın nerde olduğunu biliyorum" dedi.

Öte yandan Belarus’ta bulunan bir postaneye ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Rus askerlerinin Ukraynalıların evlerinden yağmaladıkları ve aralarında çamaşır makinesi, dizüstü bilgisayar ve elektrikli scooter gibi ürünlerinde bulunduğu eşyaları paketleyerek Rusya’daki evlerine gönderdiği görülmüştü. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AB'den Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosuyla ilgili dikkat çeken çıkış! "Er ya da geç..."AB'den Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosuyla ilgili dikkat çeken çıkış! "Er ya da geç..."
İbrahim Haskoloğlu tutuklandıİbrahim Haskoloğlu tutuklandı
Bakan Soylu: 'Birkaç saate açıklayacağım'Bakan Soylu: 'Birkaç saate açıklayacağım'
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Otomobilini satmak isterken, bedavaya kaptırdı

Otomobilini satmak isterken, bedavaya kaptırdı

Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı

Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı

Üçüncü İttifak, Millet İttifakı’nda kayıp yaratır mı?

Üçüncü İttifak, Millet İttifakı’nda kayıp yaratır mı?

Kız yurdunda şoke eden olay!

Kız yurdunda şoke eden olay!

İlginizi Çekebilir

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gerçek olmadığını düşünüyorlar! “Fazla güzelim”

Gerçek olmadığını düşünüyorlar! “Fazla güzelim”

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.