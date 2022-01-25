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Kulaktan kulağa dolaşan efsanelere inanmayın: İşin gerçeği bu! Cinsiyeti belirleyen etkin güç...

25.01.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebelik, çocuk bekleyen aileler için en heyecanlı süreci tanımlarken, özellikle de hayata gözlerini açacak minik üyenin cinsiyeti en çok merak edilen konuların başında geliyor. Toplumda bebeğin cinsiyetini belirlemede annenin rol aldığı düşünülse de gerçek çok farklı. Anneden ziyade her iki ebeveynin genlerindeki X veya Y kromozomunda galip gelen tarafın, cinsiyeti belirlemede etken olduğu unutulmamalı.

Kulaktan kulağa dolaşan efsanelere inanmayın: İşin gerçeği bu! Cinsiyeti belirleyen etkin güç...

Toplumda üreme sağlığı ile ilgili birçok yanlış bilgi kulaktan kulağa yayılırken yanlış normların başında ise cinsiyet kavramı geliyor. Birçok birey, doğacak bebeğin cinsiyetini kadına atfederken biyolojik gerçekleri kaçırabiliyor. Çünkü bir bebeğin erkek veya kız olmasında belirleyici olan kromozomlar erkek sperminde bulunuyor. Erkeklerin genetik yapısının 46XY olduğunun altını çizen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, tüm sürecin yumurtalığı dölleyen spermin kromozomuyla ilgili olduğunu vurguluyor.

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Prof. Dr. Karaman, “Bebeğin cinsiyetini sperm belirliyor. Yumurtaya giren ilk sperm X spermi ise ‘’kız’’, Y ise ‘’erkek’’ oluyor. Dolayısıyla kadın veya erkek belirliyor diye bir kanıya varmak oldukça zor” diye belirtti.

İLK SPERM CİNSİYETİ BELİRLİYOR

Gebeliğin oluşması için gereken 46 kromozomun bir araya gelmesi gerektiğini ve her iki cinsiyette 46 kromozom olmasına karşın annede sadece X babada ise X ve Y kromozomunun bulunduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman; “Cinsiyeti belirleyen etkin güç spermdir. Yumurtalığa giren ilk sperm X kromozomu olduğunda bebeğin cinsiyeti kız olurken yarışı kazanan Y kromozomu olduğunda ise bebeğin cinsiyeti erkek oluyor. Şöyle ki; erkek spermi X ve Y kromozomuna da sahip olabilir.

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Bu durumda yumurtayı dölleyen X kromozomu annenin X kromozomuyla birleşerek kız bebek, Y kromozomu da anneninkiyle birleşip erkek çocuğu meydana getiriyor. Dolayısıyla cinsiyetin belirlenmesinde hem anne hem de baba kromozomunun etkisi vardır. Önemli olan dünyaya gelecek bebeğin sağlıklı olması ve hayatının geri kalanını da sağlıklı bir şekilde geçirebilmesidir.” dedi.

BEBEK SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE ÖNEMLİ UYARI

Bebek sahibi olmak isteyen ebeveynlere son bir tavsiyede bulunan Prof. Dr. Yücel Karaman, anne ve baba adaylarının gebelik öncesinde veya süresince cinsiyete değil, doğacak bebeği en doğru şekilde yetiştirebilmeye odaklanmaları gerektiğini de hatırlattı.

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