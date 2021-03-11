Kulisleri hareketlendiren iddia: Berat Albayrak'a yeni görev verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda katıldığı programlarda eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilere cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son dün partisinin grup toplantısında "Son haftalarda bir şey dikkatimi çok çekiyor. Bu CHP mensupları tweet yarışındalar. Yatıyorlar kalkıyorlar 'damat da damat' diyorlar. Damat kadar taş düşsün başınıza. Berat Bey'in attığı adımları CHP hiçbir zaman yapamamıştır." açıklamalarını yaptı.

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN İDDİA

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasında Berat Albayrak ile ilgili kısmın yazılı metninde yer almadığından bahsederek konuşmanın Meclis kulislerinde Berat Albayrak'a yeni görev verileceği şeklinde yorumlara neden olduğunu belirtti.

ALBAYRAK GÖREVDEN AF TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Berat Albayrak, 8 Kasım 2020'de sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden af talebinde bulunmuş ve bir gün sonra İletişim Başkanlığı "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" açıklamasını yapmıştı.



