Kulisleri hareketlendiren İstanbul ve Ankara iddiası! Erdoğan, İstanbul ve Ankara adayları için...

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken parti ve ittifakların aday belirleme maratonu devam ediyor. Yerel seçimler için parolayı 'Yeniden İstanbul' olarak belirleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara adaylarının kim olacağı merak ediliyor. Kulislerde farklı isimler konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara için 'Siyasi çevreden olmak zorunda değil' dediği iddia edildi. Bu gelişme sonrasına gözler yapılacak açıklamalara çevrildi.

NTV Ankara muhabiri Ahmet Örsoğlu kulislerde konuşulanlarla ilgili olarak şunları aktardı:

MHP'YE BIRAKILMASI BEKLENEN 2 İL NETLEŞTİ

"Dün AK Parti ve MHP arasında komisyon toplantısı vardı. 12'nci toplantı gerçekleşti. AK Parti ve MHP cephesinde birçok şehirde anlaşma sağlandı diyebiliriz. Son kontrolleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapacak. Bugün Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesini bekliyoruz. Kurmayları ile bir araya gelecek. MHP ile yapılan görüşmeler yine geçtiğimiz hafta BBP ve Yeniden Refah Partisi heyetleri ile yapılan görüşmeler vardı. HÜDA PAR'ı da buraya ekleyebiliriz. Görüşmelerin detayları Erdoğan'a sunulacak.

Daha önce büyükşehir bazında MHP'ye bırakılabileceği iddia edilen bazı şehirlerden bahsetmiştim. Mersin, Manisa, Muğla... Mersin ve Manisa'da bir sorun yok gibi ancak Muğla'da aday bazında ve parti bazında değişiklikler yaşanabilir.

İSTANBUL'DA MHP'YE BIRAKILAN YERLER

AK Parti ve MHP arasında bazı ilçelerde işbirlikleri netleşmiş gibi. İstanbul'da Silivri, Avcılar, Küçükçekmece ve Beşiktaş MHP'ye bırakılabilir. İddialar bu yönde. Ankara'da Etimesgut, Polatlı ve Gölbaşı'nın yanı sıra Elmadağ ve Kalecik'de MHP'ye bırakılabilir.

Bununla birlikte AK Parti ve MHP arasında CHP'nin elinde bulunan belediyelerle ilgili özel bir çalışma var. Kırşehir, Burdur, Artvin, Bilecik, Ardahan, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Bolu ve Sinop ile DEM Parti'sinin güçlü olduğu düşünülen Diyarbakır'da da ortak aday çıkartılabilir.

HÜDA PAR'a ilişkin de il, ilçe, belde ve meclis üyeliklerinde kontenjan ayrılabilir. Bu yönde çalışma yapılıyor.

Fatih Erbakan ve Erdoğan arasında yapılan görüşme sonrasında bir komisyon toplantısı olmamıştı. AK Parti ve Yeniden Refah'ın ittifak yapmasına sıcak bakılıyor. Önümüzdeki günlerde heyetler arası bir görüşme yapılabilir. AK Parti'nin BBP ile de komisyon, heyet görüşmeleri devam ediyor.

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN AÇIKLAMA: 'SİYASİ ÇEVREDEN OLMAK ZORUNDA DEĞİL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da temayül yoklaması yapmıştı. O yoklamada öne çıkan isimler bir kez daha kamuoyu yoklaması yönünden incelenecek. Ancak kulislerden edindiğimiz bilgilere göre Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara adayları için 'Siyasi çevreden olmak zorunda değil' dediği iddia ediliyor. Yani siyasetin içinden olmayan bir adayı da görebiliriz."





