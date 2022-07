Kullandığınızda yazın geldiğini hissettirecek bahçe ürün önerileri

Ferah ve yemyeşil bahçesi olan bir evde yaşamayı kim istemez ki? Herkesin hayallerini süsleyen bu eve sahipseniz bahçenizi daha kullanışlı hâle getiren ve yazın geldiğini hissettiren bahçe mobilyalarını tercih edebilirsiniz. Yemek keyiflerini katlayan yemek masaları, rattan oturma takımı, puf koltuk, gölge oluşturan kamelya, eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayan salıncak ve bahçe dekor mobilyaları ile bahçelerinizi yaza hazırlayabilirsiniz. Eğer birçok seçenek arasında ihtiyacınız olan ürünü bulmakta zorlanıyorsanız listelediğimiz kullanışlı bahçe mobilyalarını incelemeden geçmeyin!

1. Bahçe keyfinizi arttıran: Holiday Amazon Bahçe Mobilyası

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Yaz sıcaklarında en çok vakit geçirdiğiniz bahçelerde keyfinizi arttıracak Holiday Amazon Bahçe Mobilyası, konforlu yapısı ile beğeni kazanıyor. 2 adet tekli, 1 adet 3'lü ve 1 adet orta sehpadan oluşan set, sabun ve su ile kolayca temizleniyor. Polipropilen materyalden üretilen rattan görünümlü oturma grubu, dayanıklı malzemesi sayesinde uzun süre sorunsuz kullanılıyor. Yağmur, çamur, nem ve güneş ışınlarına maruz kalsa bile dayanıklılığını korumaya devam eden ürün, alt kısımlarında gizlenen çelik iskeleti sayesinde fazla yük taşıma kapasitesine sahip. Şık ve modern görünümüyle bahçelerinizi süsleyecek ürünü daha detaylı incelemeye ne dersiniz?

Amazon Prime Alışveriş Festivali başlıyor! Müthiş fırsatları önceden yakalamak için görsele tıklayınız.

2. Bahçelerinizi cıvıl cıvıl bir görünüme kavuşturun: Happer Duvar Çiçekliği

Bahçelerde tercih edilen mobilyalar sadece konforu sağlamayı değil, şık görünümüyle göz zevkine hitap etmeyi de amaçlar. Zarif tasarımıyla bahçelerinizi masalsı bir görünüme kavuşturacak Happer Duvar Çiçekliği, birbirinden farklı uzunluktaki ahşap stantlarıyla geometrik ve modern bir tarz yakalıyor. 10-12 kilogram ağırlığında çiçek taşıma kapasitesi bulunan saksılık, hayal gücünüzü kullanarak inanılmaz güzellikte bir bahçeye kavuşmanıza yardımcı oluyor. Paket içeriğinde bulunan montaj aparatları sayesinde istediğiniz yere sabitleyerek hem ferah hem modern bir bahçeye kavuşmanızı sağlayacak dekor ürününü sepetinize eklemeyi unutmayın!

3. Şık ve rahat: ViennGarden Bahçe Mobilyası

''Hem rahat hem şık bir bahçe mobilyası arıyorum.'' diyorsanız sizi böyle alalım! ViennGarden Bahçe Mobilyası, zarif duruşuyla hem iç hem dış mekânlarda tercih edilebiliyor. Koyu renk ahşap iskeleti ve krem rengi yumuşak minderleri ile uyumu yakalayan mobilya, kullanışlı orta sehpası sayesinde bahçelerinizde yaşadığınız keyifli anlara eşlik ediyor. Kaliteli ahşap materyalden tasarlanan ürün, uzun ömürlü ve dayanıklı yapısıyla yıllarca size eşlik ediyor. L şeklindeki kullanışlı tasarımı, kalitesi ve konforuyla beğeni kazanan köşe takımına şans vermeye hazır mısınız?

4. Yumuşacık dokusu sayesinde rahat ettiren: Pufumo Turuncu Aktif Armut Koltuk

Bahçe, veranda, balkon ya da iç mekânlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz Pufumo Turuncu Aktif Armut Koltuk, üzerinden kalkmak istemeyeceğiniz bir rahatlığa sahip. Kırpıntı sünger ve strafor iç malzemesi sayesinde içine doğru gömülerek vücudunuzun şeklini alan koltuk, rahat etmenizi sağlıyor. Su geçirmez dış materyali sayesinde dış mekân kullanımına uygun olan ürün, nemli bezle silinerek kolayca temizleniyor. Sökülme ve yırtılmalara karşı önlem alınarak çift dikişli olarak tasarlanan armut koltuk, dışarıdan gelen darbelere karşı üst düzey direnç gösteriyor. Bahçenize yaz havası estirecek koltuğa göz atmadan alacağınız ürüne karar vermeyin deriz.

5. Hem bahçe hem balkonda kullanılabilen: Evodeko Kiremit Palet Minderi ve Yastık Seti

Bahçe tasarımınıza katkıda bulunacak ve konforunuzu devam ettirecek ürün arayışındaysanız Evodeko Kiremit Palet Minderi ve Yastık Seti tam size göre! Standart palet ölçülerine uygun olarak üretilen minderlerin boyutları ise 80x120 cm. İç dolgusunda bulunan boncuk elyaf ve sünger karışımı sayesinde vücudunuzun şeklini alarak konforlu hissettiren minderler, her mekâna kolayca uyum sağlıyor. Bohem tasarımıyla bahçe, balkon, veranda, oturma odası ya da salon gibi iç ve dış tüm mekânlarda tercih edilebiliyor. Keten dokulu kumaş türü ile leke tutmayan ürünü incelemenizi öneririz!

6. Yaz sıcaklarında serin tutan: Bidesenal Kamelya

Yaz sıcaklarında özellikle gündüz saatlerinde bahçede zaman geçirmek yoğun güneş ışınları nedeniyle pek mümkün olmayabilir. Öğlen saatlerinde gölge bir alan oluşturarak her an bahçe keyfini sürdürmenizi sağlayan Bidesenal Kamelya, her bahçede mutlaka bulunması gereken ürünler arasında yer alıyor. 150x240 cm boyutlara sahip olan ve güneşin zararlı etkilerinden korunmanızı sağlayan kamelya, yaz aylarında favori bahçe ürününüz olabilir! 2 cephesinde bulunan sabitlenmiş rafları sayesinde konuklarınızı ağırlarken sehpa görevini de üstlenen çok kullanışlı gölgelik için bahçenizde yer açmaya ne dersiniz?

7. Modern görünümüyle bahçenize şıklık kazandıran: Mavedda Tek Kişilik El Örgüsü Makrome Bahçe Salıncağı

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Bahçe tasarımına katkı sağlayan ve daha keyifli anlar geçirmenize yardım eden Mavedda Tek Kişilik El Örgüsü Makrome Bahçe Salıncağı, kaliteli materyaliyle uzun yıllar boyunca ilk günkü gibi sağlam kalmaya devam ediyor. Askılığa zincir materyal ile asılan rattan salıncak, yüksek ağırlık taşıma kapasitesi sayesinde bir kişiyi rahatça taşıyabiliyor. Gri renkli salıncak; bahçe, veranda, havuz başı gibi iç ve dış tüm mekânlarda kullanılabiliyor ve bulunduğu her ortama şıklık katıyor. Yan korumalıkları bulunan rahat minder tasarımıyla konforu maksimuma çıkaran salıncağı bahçenizde görmek ister misiniz?

8. Havuzu olan bahçelerin vazgeçilmezi: Punta Ahşap Şezlong

Bahçesinde havuz olanlar ya da olmadığı hâlde güneşlenmekten vazgeçemeyenler, sizi böyle alalım! Punta Ahşap Şezlong, favori bahçe mobilyalarınız arasında yerini almaya hazır. Tekerlekli ayakları sayesinde istediğiniz yere kolayca taşıyabileceğiniz şezlong, kaliteli ahşap materyalden üretiliyor ve uzun süre boyunca sağlamlığını korumaya devam ediyor. Katlanabilen tasarımı ile hem yatak hem şezlong olarak kullanılabilen ürün sayesinde yazın geldiğini sonuna kadar hissedeceksiniz. Baş koyma yastığı ve rahat minder tasarımıyla konforunuzu arttıracak bahçe mobilyasını sepetinize eklemeden geçmeyin!

9. Bahçede yemek sofralarının keyfine varın: Sandalie Rattan Lüx Bahçe Masa Seti

Bahçede ailecek yemek yemenin keyfi paha biçilemez. Bu keyfe katkıda bulunan Sandalie Rattan Lüx Bahçe Masa Seti, gözde ürünleriniz arasına girmeye aday. Kullanılan yüksek kaliteli plastik materyali sayesinde yağmur, kar, çamur, nem, toz ve güneş ışınlarına karşı dayanıklılık gösteren masa takımı; uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürüyor. 80x80x75 cm boyutlara sahip rattan görünümlü masa, 4 kişilik ailelerin en çok tercih ettiği bahçe mobilyaları arasında yer alıyor. Modern ve sade tasarımıyla bahçenizi hak ettiği şıklığa kavuşturacak masa setiyle bahçenizde yaz keyfini doyasıya yaşamaya hazır olun!

10. Bahçeleri park görünümüne kavuşturan: ENG AHŞAP Döküm Ayaklı Bank Bahçe Mobilyası

Bahçenizi park görünümüne kavuşturmak ister misiniz? Cevabınız ''Evet, isterim.'' ise sizi buraya alalım! ENG AHŞAP Döküm Ayaklı Bank Bahçe Mobilyası, bahçelerde romantik ve rustik bir görünüm yaratıyor. Döküm metal ayakları sayesinde yüksek ağırlık taşıma kapasitesi bulunan bank, bahçenizin en güzel köşesini oluşturmanıza yardımcı oluyor. Sevdiğiniz kişiyle ya da çocuklarınızla güzel anlar yaşamanızı sağlayacak ahşap bahçe mobilyasını istediğiniz her yerde kullanarak bahçenizi daha güzel bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Sabitlenerek kullanılabilen ve bahçelerde park görünümü elde edilmesini sağlayan bahçe mobilyası sizi bekliyor, acele edin!