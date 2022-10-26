Kullanıcılar dikkat! Google'dan milyonları etkileyecek karar

Google'ın internet tarayıcısı Google Chrome milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Google ise Google Chrome'u daha iyi bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Google, bazı Windows kullanıcılarını üzecek flaş bir karara imza attı. Google'ın kararı milyonları etkileyecek.

GOOGLE'DAN GOOGLE CHROME İÇİN WINDOWS 7 VE WINDOWS 8.1 KARARI

Bleeping Computer'ın aktardığına göre, Google Chrome, Şubat 2023'te Windows 7 ve Windows 8.1'i desteklemeyi bırakacak. Bu iki Windows sürümü için desteğin kesilmesiyle Chrome kullanabilmek için cihazların en az Windows 10'u çalışması gerekecek.

Chrome'un eski sürümleri Windows 7 ve Windows 8.1'de çalışmaya devam edecek, ancak bu işletim sistemlerindeki kullanıcılar için daha fazla güncelleme yayınlanmayacak. Yine de Google, güvenlik güncellemelerini almaya devam etmek için kullanıcılara sistemlerini yükseltmelerini tavsiye ediyor.

Google, "Chrome 110'un piyasaya sürülmesiyle (şimdilik 7 Şubat 2023 için planlanıyor), resmi olarak Windows 7 ve Windows 8.1 desteğini sonlandıracağız" dedi.

Google'ın bu platformlar için desteği bırakma kararı, Microsoft'un Windows 7 için Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU) programının ve 10 Ocak 2023'te Windows 8.1 desteğinin sona ereceğini gösteren Windows yaşam döngüsü politikasına uygun olmasıyla dikkat çekiyor.

GlobalStats'a göre, şu anda Windows 7 dünya çapındaki tüm Windows sistemlerinin %10'undan fazlasında, Windows 8.1 ise yüzde 2,7'sinde çalışıyor.