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Kullanıcılar dile getirdi: Apple Watch SE ısınma sorunu yaşıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.10.2020 11:34 | Son Güncelleme

Apple Watch SE ısınma sorunu ile gündeme geldi. Reddit'te ortaya çıkan kullanıcı şikayetlerine göre Apple'ın yeni uygun fiyatlı akıllı saati Apple Watch SE ısınma sorunu ile karşı karşıya. Üstelik bu sorun, istenmeyen bir ize de sebep oluyor.

Kullanıcılar dile getirdi: Apple Watch SE ısınma sorunu yaşıyor!

Apple Watch SE, Apple Watch Series 6 ile birlikte Apple'ın eylül ayında düzenlediği Time Flies etkinliğinde tanıtıldı. Apple Watch Series 5'e oldukça benzeyen ancak EKG ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü gibi özellikleri bulunmayan akıllı saat ülkemizde de satışa çıktı. Ancak Güney Kore'de bir süredir akıllı saati kullananlar, Apple Watch SE ısınma sorunundan şikayetçi.

APPLE WATCH SE ISINMA SORUN İLE GÜNDEMDE

AppleInsider'ın haberine göre, Güney Kore'deki 6 Apple Watch SE kullanıcısı akıllı saatlerinin aşırı ısınma sorunu yaşadığını söylüyor. Hatta bu ısınma, bileklerde ufak bir yanık dahi oluşturabiliyor. Bazı kullanıcılar ise söz konusu ısınma sorununun şarj olurken de yaşandığını belirtiyor. Apple Watch SE ısınma sorunu yüzünden bazı Apple Watch SE'lerin ekranında sarı lekeler dahi oluşmuş durumda. En azından kullanıcıların aktardıkları bu yönde. Peki Apple Watch SE ısınma sorununun nedeni ne?

Apple Watch SE ısınma sorunu

TAHMİNLERE GÖRE SORUN YAYGIN DEĞİL

Apple Watch SE ısınma sorunun nedeni için kesin bir sonuç yok. Ancak sorunun Taptic Engine motoru ile saatin yan tarafında yer alan Digital Crown'un arasında, ekran konektörlerinin bulunduğu yerin üstünde yaşandığı tahmin ediliyor. Şimdilik bu sorundan kaynaklı Güney Kore'deki kullanıcıların bazılarının geri ödeme aldığı veya cihaz değişimi gerçekleştirdiği gelen bilgiler arasında. Ayrıca sorun şimdilik yaygın bir sorun gibi değil, belirli bir parti modelden kaynaklı yerel bir sorun gibi görünüyor.

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