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Kullanıcılar şikayet etti: Bazı iPhone'larda Wi-Fi sorunu yaşanıyor!

28.10.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı iPhone kullanıcıları Wi-Fi sorunu yaşadığını dile getiriyor. Kullanıcıların Reddit, Twitter ve Apple destek forumlarında paylaştıkları raporlara göre bazı iPhone'larda Wi-Fi bağlantısı kesiliyor. Bunun arkasında ise geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 16.1 güncellemesinin olduğu öne sürülüyor.

Kullanıcılar şikayet etti: Bazı iPhone'larda Wi-Fi sorunu yaşanıyor!

Apple, iOS 16.1 güncellemesini geçtiğimiz günlerde yayınladı ve böylece iOS 16'nın ilk büyük güncellemesi dağıtıldı. iOS 16.1 güncellemesi ile pil göstergesi artık yüzde azaldığında boşalan dinamik bir simgeye sahip oldu. Fakat daha birçok yenilik getiren güncelleme, bu kez kullanıcı şikayetleriyle gündeme geldi. Bu şikayetler, Wi-Fi bağlantısı hakkında oldu.

iPHONE'LARDA Wİ-Fİ SORUNU

Reddit, Twitter ve Apple Destek forumlarındaki raporlara göre, iPhone'larını iOS 16.1'e güncelleyen kullanıcılar, güncellemeden sonra iPhone'larının düzenli aralıklarla ve bazen rastgele Wi-Fi bağlantısının kesildiğini bildiriyor.

Wifi

Kullanıcılar, paylaşımlarına göre ortamlarında herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen, iPhone'larının gün boyunca periyodik olarak ve bazen de rastgele bağlantılarının kesildiğini söylüyorlar. Bazı kullanıcıların iPhone'larındaki tüm ağ ayarlarını sıfırlamayı denediği, ancak bunun etkili olmadığı belirtiliyor.

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iOS 16.2 İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Apple bir sonraki büyük iOS güncellemesi olan iOS 16.2'nin beta testine başladı. Yeni güncellemenin kasım ayının sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Apple'ın Wi-Fi sorununu ve kullanıcıların yaşadığı diğer sorunları en geç bu güncellemede gidereceği düşünülüyor. iOS 16.2'den önce sorunu düzeltmek için küçük bir güncelleme de gelebilir.

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