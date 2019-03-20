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Kulp'a görevlendirme yapılan belediyeden 96 milyon liralık yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 21:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Kulp Belediyesince hayata geçirilen yatırımlar törenle hizmete açıldı - Vali Hasan Basri Güzeloğlu: - "Şimdi gerideki kayıp yılları bir düşünün. 2 yıl şu hizmetler yapılmışsa, kaybedilen 20 yılda Kulp neleri yapardı?" - Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu: - "Bundan 2 yıl önce kayyum olarak atandığımızda yıllık 20 milyon liralık bütçesi olan Kulp Belediyesinde çöp toplamak dışında hiçbir temel belediyecilik hizmetinin yürütülmediğini gözlemledik"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Kulp Belediyesince hayata geçirilen 96 milyon liralık yatırım törenle hizmete açıldı.

Merkez Camisi önünde düzenlenen törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kulp'un her şeyin en iyisine layık olduğunu, yapılan yatırımları yeterli kabul etmediklerini, daha fazla yatırım yapma gayretinde olduklarını söyledi.

İki yılda 20 yıllık yatırımın yapıldığına işaret eden Güzeloğlu, "Şimdi gerideki kayıp yılları bir düşünün. 2 yıl şu hizmetler yapılmışsa, kaybedilen 20 yılda Kulp neleri yapardı?" ifadelerini kullandı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, eskiden de belediyeye gönderilen paralarla bu hizmetlerin yapılabileceğini ancak hizmet yapılmadığını belirtti.

Eski belediye başkanların halkın değil Kandil'in dediklerine kulak verdiğini aktaran Eker, şöyle konuştu:

"Bu hizmetlerin hepsi yapılabilirdi geçmişte, hiçbir mani yoktu ama seçilen belediye başkanları Diyarbakır’da da Kulp’ta da size bu paraları harcamak yerine sizin ihtiyaçlarınızın ne olduğunu anlamak, dinlemek ve yerine getirmek yerine, Kandil'in dediğine baktılar. Bize çöpten, çamurdan, çukurdan başka bir şey vermediler. Kulp 2 sene önce de bu hizmetlere layık değil miydi?"

Eker, yapılan yatırımların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu da görevlendirildiği günden bu yana devletin ve milletin sağladığı kaynaklarla ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişimine katkı sağlayacak, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yüzünü güldürecek projeleri hayata geçirmek için canla başla mücadele ettiğini belirtti.

"Bundan iki 2 yıl önce kayyum olarak atandığımızda yıllık 20 milyon liralık bütçesi olan Kulp Belediyesinde çöp toplamak dışında hiçbir temel belediyecilik hizmetinin yürütülmediğini gözlemledik." diyen Dülgeroğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın irade göstermesi ile ülkemizde ve bölgemizde huzur ve emniyetin hakim olması neticesinde yine aynı Kulp Belediyesinin imkanlarıyla bu güzel ilçeye 96 milyon liralık yatırım yaptık. Bugün burada bunların hepsinde bahsetmek mümkün değil. Değerli kardeşlerim Kulp halkı olarak şu Merkez Camisini inşa ederken göstermiş olduğunuz birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunun ilçemizde her alanda hakim olmasını temenni ediyorum."

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla da yatırımların ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Kulp toplu açılış

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