Kulp'a görevlendirme yapılan belediyeden 96 milyon liralık yatırım

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Kulp Belediyesince hayata geçirilen 96 milyon liralık yatırım törenle hizmete açıldı.

Merkez Camisi önünde düzenlenen törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kulp'un her şeyin en iyisine layık olduğunu, yapılan yatırımları yeterli kabul etmediklerini, daha fazla yatırım yapma gayretinde olduklarını söyledi.

İki yılda 20 yıllık yatırımın yapıldığına işaret eden Güzeloğlu, "Şimdi gerideki kayıp yılları bir düşünün. 2 yıl şu hizmetler yapılmışsa, kaybedilen 20 yılda Kulp neleri yapardı?" ifadelerini kullandı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, eskiden de belediyeye gönderilen paralarla bu hizmetlerin yapılabileceğini ancak hizmet yapılmadığını belirtti.

Eski belediye başkanların halkın değil Kandil'in dediklerine kulak verdiğini aktaran Eker, şöyle konuştu:

"Bu hizmetlerin hepsi yapılabilirdi geçmişte, hiçbir mani yoktu ama seçilen belediye başkanları Diyarbakır’da da Kulp’ta da size bu paraları harcamak yerine sizin ihtiyaçlarınızın ne olduğunu anlamak, dinlemek ve yerine getirmek yerine, Kandil'in dediğine baktılar. Bize çöpten, çamurdan, çukurdan başka bir şey vermediler. Kulp 2 sene önce de bu hizmetlere layık değil miydi?"