Kültepe Koreli öğrenciler için eğitim merkezi oldu

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) Öğretim Üyesi, Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nün aynı zamanda arkeoloji bölümünde okuyan öğrenciler için de kendilerini geliştirmeleri açısından büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Ülkelerinden binlerce kilometre uzaklıktaki Türkiye'ye gelen Koreli öğrenciler, Kayseri'de bulunan höyükte hem Anadolu'nun tarihi zenginliklerine tanıklık ediyor hem de burada kazandıkları arkeolojik birikimlerini ülkelerine taşıyacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Ankara Üniversitesi ile Kore Üniversitesi arasında imzalanan bir protokolle, Türkiye'nin en önemli kazı alanlarından Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde devam eden kazı çalışmalarına 2016 yılından bugüne her yıl 10 civarında öğrenci Güney Koreli öğrenci katılıyor.

Yaklaşık 3 yıldır Güney Kore'den kazı çalışmalarına birçok öğrencinin katıldığını belirten Kulakoğlu, şunları kaydetti:

"2016'da Ankara Üniversitesi ile Kore Üniversitesi arasında bir protokol imzalandı. Anlaşma kapsamında hem Türkiye'den Kore'ye hem de Kore'den Türkiye'ye öğrenci gelecek ve onların eğitimlerine katkıda bulunacak bir proje başlatıldı. 2016'dan itibaren yaklaşık olarak her yıl 10 öğrenci Kore'den geliyor. Bizden de 10 kadar öğrenci Kore'ye gidiyor. Kore'den gelen öğrenciler bizim kazı çalışmalarımıza katılıyor ve bizim kazılarımızda neler yapıldığını, nelerle uğraşıldığını görüp bir anlamda stajlarını tamamlıyorlar. Yeni yılda da başka bir öğrenci grubuyla devam ediyoruz. Bu çalışmalar sadece arkeolojik çalışmalar değil, aynı zamanda karşılıklı olarak yüksek lisans ve doktora kapsamında da devam ettirilecek. Bu kapsamda da önümüzdeki yıldan itibaren Koreli öğrenciler master eğitimi için gelmeye başlayacaklar."

- "Onlar için olağanüstü bir deneyim"

Güney Koreli öğrencilerin buradaki kazı çalışmalarına katılmaktan büyük heyecan duyduğunu anlatan Kulakoğlu, "Anadolu'ya gelip başta Hititleri, Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nı ve Eski Tunç Çağı dediğimiz evrelerin kalıntılarını görmek, buluntularıyla tanışmak onlar için son derece olağanüstü bir deneyim. Arkadaşlara, 5 bin yıl önceki bir eseri veya yapıyı açığa çıkarmak oldukça zevkli geliyor." dedi.