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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Ramazan Bayramı tatili açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 12:19 | Son Güncelleme

Bakan Mehmet Nuri Ersoy: - "(Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması) Erken açıklanmasının sebebi tatilcilerin ve turizmcilerin bu işten maksimum seviyede faydalanmalarıdır" - "Sezona hızlı bir başlangıç yaparız ve Bodrum dolu dolu 9 gün geçirir. Önemli olan sezonumuzun bu şekilde yayılarak kullanılması" - "İlk halk plajını Bodrum'da ve Çeşme'de bayramdan önce hizmete almış olacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına ilişkin, "Erken açıklanmasının sebebi tatilcilerin ve turizmcilerin bu işten maksimum seviyede faydalanmalarıdır." dedi.

Ersoy, Bodrum ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizme faydası olacağı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ricada bulunduklarını, Cumhurbaşkanı'nın da takdir buyurduğunu ve söz konusu kararın dün akşam ilan edildiğini söyledi.

Tatilin 9 güne çıktığını vurgulayan Ersoy, "Erken açıklanmasının sebebi tatilcilerin ve turizmcilerin bu işten maksimum seviyede faydalanmalarıdır. Sezona hızlı bir başlangıç yaparız ve Bodrum, dolu dolu 9 gün geçirir. Önemli olan sezonumuzun bu şekilde yayılarak kullanılması." dedi.

-"İlk halk plajını Bodrum ve Çeşme’de açacağız"

Bakan Ersoy, vatandaşlara geçen sene halk plajlarıyla ilgili bir sözü bulunduğunu hatırlatarak, "İlkini de inşallah biz bayramdan öncesine yetiştiriyoruz. İlk halk plajını Bodrum’da ve Çeşme’de bayramdan önce hizmete almış olacağız. Buralar Turizm Bakanlığı tarafından işletilecek. Kar amacı olmadığı için de çok makul fiyatlarla hizmet verecekler. Onların da ilkini Bodrum’da, ikincisini de Çeşme’de hizmete alıyoruz." açıklamasını yaptı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bayram Muğla Tatil

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