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  4. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı! O kent UNESCO listesinde...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı! O kent UNESCO listesinde...

18.09.2023 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gordion’un UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildiğini resmi Twitter hesabından duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Gordion 20'nci kalıcı mirasımız olarak UNESCO'da yerini aldı. UNESCO kalıcı miras listesi dosyaları çok ciddi hazırlanmalı. Gordion bunu hakediyor.' ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı! O kent UNESCO listesinde...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu’nun Gözde antik kentinin UNESCO Dünya Mirası Listesine dahil edildiğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gordion’un UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildiğini resmi Twitter hesabından duyurdu. Bakan Ersoy, Türkiye’nin dünya miras listesindeki varlık sayısının 20’ye yükseldiğini ifade etti.


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Mehmet Nuri Ersoy UNESCO kültür ve turizm bakanı

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