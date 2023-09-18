Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı! O kent UNESCO listesinde...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu’nun Gözde antik kentinin UNESCO Dünya Mirası Listesine dahil edildiğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gordion’un UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildiğini resmi Twitter hesabından duyurdu. Bakan Ersoy, Türkiye’nin dünya miras listesindeki varlık sayısının 20’ye yükseldiğini ifade etti.

Bir müjdemiz var!



UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 20. varlığımızı da kaydettirdik.



Ankara’mızın eşsiz kültür varlıklarından biri olan Gordion Antik Kenti ‘Dünya Mirası’ oldu.



Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.



Ancak, daha bitmedi!



UNESCO’dan yeni bir müjde daha bekliyoruz.… pic.twitter.com/yaJtQVMe1N