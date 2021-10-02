Kum kamyonu polisin üzerine devrildi! O anlar kamerada

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu benzin istasyonu mevkii, Tekirdağ istikametinde meydana geldi.

MOTOSİKLETLİ TRAFİK POLİSİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Edinilen bilgilere göre kum yüklü bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol güzergahında görevli motosikletli trafik polisinin üzerine devrildi. Yaşanan kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

POLİS YARALANDI

Öte yandan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan polis memuruna ilk müdahale olay yerine gelen meslektaşları ve sağlık görevlilerince yapıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA/AA)





