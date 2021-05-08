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  4. Kumar baskınında ilginç saklanma yöntemi! Polislerin dikkatinden kaçmadı

Kumar baskınında ilginç saklanma yöntemi! Polislerin dikkatinden kaçmadı

08.05.2021 04:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de bir dernekte 'kumar' oynayanlardan biri baskında polise yakalanmamak için yerinden söktüğü mutfak kapısını odanın köşesine götürerek arkasına saklandı. Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye toplamda 87 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Kumar baskınında ilginç saklanma yöntemi! Polislerin dikkatinden kaçmadı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi’nde bir dernekte 'kumar' oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, dışarıdan bakıldığında kapalı gibi görünen derneğe baskın yaptı. Okey taşlarıyla 'kumar' oynayanlar, karanlık odalarda saklanmaya çalıştı. Bir süre sonra kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, ışığı açınca odalarda saklanan kişileri tespit etti.

MUTFAK KAPISINI ODANIN KÖŞESİNE GÖTÜRÜP ARKASINA SAKLANDI

Cezadan kurtulmak isteyen 1 kişinin de söktüğü mutfak kapısını buzdolabının yanındaki boşluğa götürerek arkasına saklanmaya çalışması da polisin dikkatinden kaçmadı. Burada 'kumar' oynayan kişilerin kimlikleri toplanarak GBT sorgulaması yapıldı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle de 14 kişiye 6 bin 250’şer liradan toplamda 87 bin bin 500 lira idari para cezası uygulandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Kırıkkale
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