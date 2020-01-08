HABER
  4. Kumar borcu yüzünden kurşun yağdıran zanlılar kamerada

Kumar borcu yüzünden kurşun yağdıran zanlılar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 12:10 | Son Güncelleme

Eyüp Sultan’da uzun namlulu silahlarla kumar borcu nedeniyle derneği kurşunlayan 4 zanlı kameralara yansıdı.

Kumar borcu yüzünden kurşun yağdıran zanlılar kamerada

Eyüp Sultan’da uzun namlulu silahlarla kumar borcu nedeniyle derneği kurşunlayan 4 zanlı kameralara yansıdı. Yüzlerce kamera görüntüsünü inceleyen polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere göre olay 11 Aralık 2019’da Eyüp Sultan Akşemsettin Mahallesi Oğuz Sokak’ta yaşandı. Sokağa gelen 4 kişi, uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı. Kurşunlar sokakta faaliyet gösteren Hafızlar Diyarı Eğitim, Kültür ve Hizmet Derneği’ne isabet etti.
Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerasını izleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürülerek sorgulandı. Zanlıların daha önce kumar oynattıkları gerekçesiyle mühürlenen bir derneği hedef aldıkları, ancak kurşunların Hafızlar Diyarı Eğitim, Kültür ve Hizmet Derneği’ne isabet ettiği anlaşıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Olay ihbarında bulunulan polise, okulda kar topu sürpriziOlay ihbarında bulunulan polise, okulda kar topu sürprizi
Antalya’da minibüs bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralıAntalya’da minibüs bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat etkisiz hale getirildi

En üst yapılanmadaki isim öldürüldü

Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Dünya bu kaçışı konuşuyor! Yeni görüntüler ortaya çıktı

'Satılık oyun konsolu' ilanı veren polis, dolandırıcıyı yakaladı

Polis, dolandırıcıyı ilan vererek yakalandı

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Irak'a gidiyor

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

Konya'da vahşi cinayet! Eşi kahvesine uyku ilacı katmış, akrabaları boğarak öldürmüş

15 yıldır aranıyordu! Vahşi cinayet

Ünlü çiftin oğlu hastane bahçesinde öldürülmüştü! Görüntüler oraya çıktı

Ünlü çiftin çocuğunu öldürmüştü! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.