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  4. Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyayı salladı

Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyayı salladı

24.01.2021 17:46 | Son Güncelleme:
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Amasya'da kümesine giren tilkiye, “Ne yapıyorsun sen. Vay ciğerine ateş düşmesin senin" diye seslendiği görüntüler sosyal medyada ilgi toplayan kümes sahibi Seyfi İkzek, “Tilki, kümesten çıkmaya çalışırken, hep tellere çarptı, o duruma çok üzüldüm. O yüzden ‘ciğerine ateş düşmesin” dedim. Zaten kümese girince horoz karşılamış, yani delikanlı horozum tavukları vermemiş” dedi.

Merkeze bağlı Büyük Kızılca köyünde yaşayan Seyfi İkzek, kümese giren tilkinin sıkıştığını görünce tilkiyi uzaklaştırmaya çalıştı. O anları kayda alan İkzek tilkiye, "Ne yapıyorsun oğlum. Ne yapıyorsun sen. Vay ciğerine ateş düşmesin senin, vay vay vay tavuklara bir şey yapmamış Allah'tan. Yeni girmiş demek ki. Tilki kardeş lütfen. Oğlum kendine bir şey yapacaksın ya çık. Tamam haydi, haydi, haydi" diye seslendi. Bir süre sonra sıkıştığı yerden kurtulan tilki, kümesten çıkıp uzaklaştı. Seyfi İkzek'in sosyal medyadan paylaştığı görüntüler ise yoğun ilgi gördü. Tilkiyle karşılaşmasını anlatan İkzek, kümeste tilkiyi görünce çok şaşırdığını söyledi.

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‘ÇIKMAK İÇİN BAYA UĞRAŞTI’

Yaşadığı o anları anlatan Seyfettin İkzek, “Tilkinin kümese girdiğini gelinim haber verdi, hemen kümese koştuk. Tilki, gözümün önünde suçlu gibi kaldı. Tavukları yese, hayvanı telef edecek halimiz yok. Bizi görünce tilki panik oldu, zarar görmesin diye sakinleştirmeye çalıştık. En sonunda kümesten çıktı. Ama kümesten çıkmaya çalışırken, hep tellere çarptı, o duruma çok üzüldüm. ‘Ciğerine ateş düşmesin, niye girdin benim kümese’ dedim. Tilki, kümese girince horoz karşılamış, yani delikanlı horozum tavukları vermemiş. Çıkmak için baya uğraştı, sonda kümesten kaçtı ve gözden kayboldu. Göz açıp kapayıncaya kadar ırmak kenarına kadar gitti. ‘Hırsızı dövmeyeceksin, korkutacaksın’ demişler. Kümesine sahip çıkacaksın, doğanın kanunu bu. Biz insanoğlu olarak kurdun kuşun nasibini yiyoruz fakat kurda kuşa bir şey bırakmıyoruz” dedi.

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DHA

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