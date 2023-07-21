HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kur'an kursunda dağıtılan yemeği yiyince hastanelik oldular! Onlarca aile çocuklarıyla hastaneye koştu: 'Yatış yapanlar, durumu acil olanlar var'

Kur'an kursunda dağıtılan yemeği yiyince hastanelik oldular! Onlarca aile çocuklarıyla hastaneye koştu: 'Yatış yapanlar, durumu acil olanlar var'

21.07.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde camide Kur'an kursuna giden çocuklara çarşamba günü iddiaya göre tavuk döner dağıtıldı. Tavuk döneri yiyen 73 çocuk gece yarısına doğru gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Çocuklardan bazılarının tedavileri tamamlanıp taburcu edildi. Çocuğu zehirlenme şüphesiyle hastaneye getirilen vatandaşlardan Fehmi Akkaya, "Yatış yapanlar var, durumu acil olanlar var, ayakta tedavi görenler var" dedi.

Kur'an kursunda dağıtılan yemeği yiyince hastanelik oldular! Onlarca aile çocuklarıyla hastaneye koştu: 'Yatış yapanlar, durumu acil olanlar var'

Kur'an kursunda dağıtılan tavuk döneri yiyen çocuklardan kimi mide bulantısı hissetmeye kimi kusmaya başladı. 73 çocuğun aileleri çocuklarıyla hastaneye akın etti. Çocuklardan tedavisi devam edenler müşahede altına alındı.

00f84a6b-6633-414e-83b3-8b2c3f111049

TAVUK DÖNERDEN SONRA FENALAŞTILAR

Sultanbeyli’de camide yaz kursuna giden çocuklar için dağıtılan tavuk döner sonrası rahatsızlanan 73 çocuk çarşamba günü saat 23.00 sıralarında gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Tedavileri biten çocuklar taburcu edilirken tedavileri devam eden çocuklar ise müşahede altına alındı.

1ad994e0-e0bc-4d58-8719-f9ff76a58ad9

"YATIŞ YAPANLAR VAR, DURUMU ACİL OLANLAR VAR"

Gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye getirilen çocuğun babası Fehmi Akkaya şunları söyledi:

"Bugün çocuklara tavuk döner dağıtmışlar. Birkaç tane Kur’an kursu öğrencisi zehirlenmiş. Benim çocuklarımda mide bulantısı var, kusma yok. Kan tahlillerini verdik, sonuçlarını bekliyoruz. Kimse olsun istemezdi ama talihsizlik, tavuklar da zehirli çıkmış. Zehirlenen yaklaşık 60 öğrenci varmış. Yatış yapanlar var, durumu acil olanlar var, ayakta tedavi görenler var" dedi.

9626d879-3af3-4dd4-814e-89a95fca7345

İlginizi Çekebilir

Piknik dönüşü şok yaşadılar! "Bize zehirli olduğunu söylediler"

Piknik dönüşü şok yaşadılar! "Bize zehirli olduğunu söylediler"

 Kadıköy-Beşiktaş vapurunda korku dolu anlar!

Kadıköy-Beşiktaş vapurunda korku dolu anlar!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'kredi ve yatırım' mesajı! "Vatandaşın hayatına olumlu yansıyacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'kredi ve yatırım' mesajı! "Vatandaşın hayatına olumlu yansıyacak"

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GTA 6 için dudak uçuklatan bütçe iddiası!GTA 6 için dudak uçuklatan bütçe iddiası!
Sokak ortasında kurşun yağdırdılar! Oğlunu kanlar içinde görünce...Sokak ortasında kurşun yağdırdılar! Oğlunu kanlar içinde görünce...
Terör örgütünün finans ayağına yeni darbe!Terör örgütünün finans ayağına yeni darbe!
Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi cami Kur'an kursu tavuk döner

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mide bulandıran olay! Sevgilisinin telefonunda tecavüz videosunu buldu

Mide bulandıran olay! Sevgilisinin telefonunda tecavüz videosunu buldu

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Doktorlar bile çıkana şaşırdı! O kadar ağırdı ki... Tam 9 kilogram...

Doktorlar bile çıkana şaşırdı! O kadar ağırdı ki... Tam 9 kilogram...

Damat kayınpederiyle dans etmek istedi! Kucağına alıp ters döndürdü

Damat kayınpederiyle dans etmek istedi! Kucağına alıp ters döndürdü

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.