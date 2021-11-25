Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman? Kuralık desteğinden kimler yararlanacak?

Kuraklık desteği kapsamında çiftçilere ödeme yapılacak. Destek ödemelerine ilişkin Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ'dan açıklama geldi. Söz konusu açıklamada ödemelerin ne zaman yatacağı sorusunun yanıtı yer aldı. İşte merak edilenler...

KURAKLIK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Destek ödemelerinin ne zaman yatacağına ilişkin açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, ödemelerin yılbaşı öncesinde yatabileceğini belirtti. Ancak ödemelerin hangi gün yatacağına dair net bir açıklama yapılmadı. Kuraklık desteği, illerin tarım müdürlükleri tarafından farklı tarihlerde ilanların açılmasıyla yani Kasım ayı itibariyle belli olacak.

Başkan Çetindağ'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Değerli çiftçilerimiz biliyorsunuz ki 2021 kuraklık yılı oldu. Bunun için de Tarım ve Orman Bakanlığımız hasar tespitleri tutmuştu. Cumhurbaşkanımız kuraklıkla ilgili dekara 100 lira destek verileceğini açıklamıştı. Bu desteklerle ilgili çalışmalar Sivas’ımızda başladı. Ortalama yüzde 40, yüzde 50 mazot ve gübre desteği gibi çiftçilerimize bu sene kuraklık desteği verilecekti. Çiftçilerimiz bize bu desteğin ne zaman verileceğini sormaktaydı. Biz de Tarım Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. Yılbaşından önce yani Aralık ayı içerisinde kuraklık desteğinin verilmesi düşünülüyor. İnşallah bu kuraklık desteği verilir. Çünkü 2021 yılı kuraklıkla geçti. Şu anda biz tohumları ektik, bu gidişle 2022 yılı da kurak geçecek. Çiftçilerimiz gübre fiyatlarının yüksek olmasından dolayı büyük sıkıntıda. Kuraklık desteği çiftçilerimize ilaç gibi gelecek. Buradan yetkililerimize bir kez daha çağrıda bulunuyorum. En kısa zamanda, yılbaşından önce kuraklık desteğinin çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmasını bekliyoruz”

KURAKLIK DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, destekten faydalanacak kişilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi içinde bulunmaları ve arpa, mercimek, buğday, nohut, yulaf ve çavdar ürünlerini ekmiş olmaları gerekli.



