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Kuraklık isyan ettirdi! Bir ilde vatandaşlar yağmur duasına çıktı

24.04.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da yaşanan kuraklık isyan ettirdi. İlde yağışların az olması sebebiyle vatandaşlar yağmur duasına çıktı. Alimler ve Medreseler Birliği Genel Sekreteri Muhammed Özer, “Bin kişiyle yağmur duası yapacağız. İnşallah rabbim dualarımızı kabul eder ve yağmur yağar” ifadelerini kullandı.

Kuraklık isyan ettirdi! Bir ilde vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Diyarbakır’da yağışların az olması nedeniyle Alimler ve Medreseler Birliği (İTTİHADUL ULEMA) tarafından yağmur duası yapıldı. Batıkent Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ellerini semaya açarak dua etti.

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"İNŞALLAH RABBİM DUALARIMIZI KABUL EDER VE YAĞMUR YAĞAR"

Alimler ve Medreseler Birliği Genel Sekreteri Muhammed Özer, “Malum Efendimizin sünnetinde de biliyoruz ki Medine’de yağmur yağmadığı vakit Efendimiz aleyhi ve sellem sahabe kiramı alarak Medine dışında bulunan yeşillik bir çöle çıkarak yağmur namazı ve duasını yapmışlar. Diyarbakır’da da olmak üzere bölgemizde kıtlık var gibi duruyor. Biz de bu işin manevi boyutunu ele alarak, bin kişiyle yağmur duası yapacağız. İnşallah rabbim dualarımızı kabul eder ve yağmur yağar” dedi.

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"HAVALAR ÇOK SICAK, BİZ DE DUA EDECEĞİZ"

Yağmur duasına katılan 13 yaşındaki Ubedullah Zeren, “Son zamanlarda yağmur yağmıyordu, biz de yağmur duasına geldik. İnşallah Allah yardım ederse yağmuru yağdırır. Diyarbakır’da havalar çok sıcak, biz de dua edeceğiz” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Diyarbakır
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