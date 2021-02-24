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Kuraklıktan toprağa saplanmıştı! İşte o bölgenin son hali

24.02.2021 11:27 | Son Güncelleme:
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Kuraklıktan toprağa saplanmıştı! İşte o bölgenin son hali

Bursa'da çekilen karaya oturmuş kayıkların fotoğrafları kuraklıkla ilgili korkutan tabloyu gözler önüne seriyordu. Çatlayan toprağın üzerine saplanan kayıklar, kar suları eridikten sonra tekrar fotoğraflandı. Kayıkların tekrar suyla buluştuğu bölgede doğal hayatın normale döndüğünü görmek endişeyi biraz olsun azalttı.

Bursa’da yüzde 90 seviyelerinde kuruyan Gölbaşı Barajı, karların erimesiyle yeniden eski haline döndü. 1933 yılında Atatürk tarafından Kestel ilçesine yaptırılan Gölbaşı Barajı yüzde 90 seviyelerinde kurumuştu. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından kar suları barajın yeniden eski hâline dönmesini sağladı. Çatlayan toprak üzerinde karaya oturmuş görüntüleriyle kuraklığın simgesi haline gelen kayıklar, baraj sularının yükselmesiyle yeniden göl ile buluştu.

GÖLÜN ÇEVRESİNDEKİ VERİMLİ ALANDA TARIM YENİDEN BAŞLADI

Kuraklık döneminde çatlayan toprakta ot bitmezken, karların erimesiyle kendine gelen onlarca dönüm tarım arazisinde yeniden hasat başladı. Bursa'nın en verimli arazilerinden biri olan ovaya marul eken çiftçiler mahsullerini toplamaya başladı. Verimli araziler ve yeniden eski görünümüne kavuşan göl, havadan drone ile görüntülendi.

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İHA

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