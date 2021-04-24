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  4. Kuralları hiçe saydılar! Kısıtlamaya rağmen eğlence düzenleyen gençler tepkilerin odağında

Kuralları hiçe saydılar! Kısıtlamaya rağmen eğlence düzenleyen gençler tepkilerin odağında

24.04.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir grup genç, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, bir eğlence merkezinde toplanıp, eğlence düzenledi. Sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan gençlerin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Kuralları hiçe saydılar! Kısıtlamaya rağmen eğlence düzenleyen gençler tepkilerin odağında

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de 3 günlük kısıtlama kararı alındı. Risk haritasında 'çok yüksek iller' kategorisindeki Antalya'da bir grup genç ise tüm tedbirlere ve uyarılara rağmen bir eğlence mekanında bir araya gelip eğlendi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Muratpaşa ilçesindeki bir eğlence mekanında çekildiği değerlendirilen görüntülerde bir grup gencin müzik eşliğinde sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak eğlendiği görüldü. Gençler, o anların görüntülerini ise sosyal medya hesaplarında paylaştı. Polis, görüntülerden yola çıkarak eğlenceye katılanları belirlemek için çalışma başlattı.

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(DHA)

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sosyal medya antalya

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