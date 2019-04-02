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Kurayla 6 aylık iş sahibi oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 13:31 | Son Güncelleme

 KARABÜK'te, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 ay süreyle istihdam edilecek 300 kişilik işçi alımı için 3 bin 711 kişi başvuruda bulundu.

Kurayla 6 aylık iş sahibi oldular

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 ay süreyle istihdam edilecek 300 kişilik işçi alımı için 3 bin 711 kişi başvuruda bulundu. Adayların çoğunu oluşturan kadınlar, kurada isimlerinin okunmasını merakla bekledi.
İŞKUR İl Müdürlüğü'nce TYP kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 300 kişilik ilana, 3 bin 711 kişi başvurdu. Orman İşletme, Özel İdare, Gençlik ve Spor, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerinde, belediyelerde, kaymakamlıklarda, müftülükte ve Karabük Üniversitesi'nde çalışacak geçici işçileri belirlemek için Karabük Belediyesi'nin konferans salonunda, noter huzurunda kura çekimi yapıldı. 3 bin 711 adaydan çoğunu kadınların oluşturması dikkat çekti. Kurada adı okunanlar, büyük sevinç yaşadı.
Karabük İŞKUR Müdürü Mustafa Çalış, "Bu projelerde 35 yaş üstü erkekler, kadınlar, engelliler ve eski hükümlüler avantajlı gruptan değerlendirilerek notere veriliyor. Böyle olunca da özellikle ev hanımları ve kadınlar buna daha fazla ilgi gösteriyor" dedi.

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Kurayla 6 aylık iş sahibi oldularKurayla 6 aylık iş sahibi oldularKurayla 6 aylık iş sahibi oldular

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