HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kurban Bayramı'na kaç gün var? Kurban Bayramı ayın kaçında?

Kurban Bayramı'na kaç gün var? Kurban Bayramı ayın kaçında?

17.06.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu özel günde Müslümanlar Allah'a yakın olmak için ibadetlerini yerine getirecek. Peki Kurban Bayramı'na kaç gün var? Kurban Bayramı ayın kaçında? İşte ayrıntılar...

Kurban Bayramı'na kaç gün var? Kurban Bayramı ayın kaçında?

"Kurban Bayramı'na kaç gün var?" , "Kurban Bayramı ayın kaçında?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Kurban Bayramı temmuz ayında idrak edecek. Müslümanlar bu özel günlerde Allah için vazifelerini yerine getirecek. Öte yandan Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmadığı da merak konusu. İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN VAR?

17 Haziran 2021 Perşembe itibariyle Kurban Bayramı'na 32 gün kaldı.

KURBAN BAYRAMI AYIN KAÇINDA?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021'de idrak edecek. 19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arifesi olacak.

Kurban Bayramı 1. günü 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. günü 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. günü 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. günü ise 23 Temmuz Cuma'dır.

Kurban Bayramı'na kaç gün var? Kurban Bayramı ayın kaçında?

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Gözler konuya ilişkin resmi makamlardan gelecek açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 29 Nisan'dan başlayıp 17 Mayıs'ta sona eren "tam kapanma süreci" uygulanmaktaydı. Bu nedenle 13 Mayıs'ta başlayıp 15 Mayıs'ta sona eren Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkmak yasaktı.

KURBAN NE DEMEK?

Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar şükür içerisinde olarak sevap kazanır. Bu özel günde yardımlaşma artar, hasta ziyaretleri yapılır, ihtiyacı olana el uzatılır, küsler barışır. Maddi durumu elverişli olan Müslümanlar kestiği kurbanı ihtiyaç sahibi aileler ile paylaşır.

Kurban İslami bir terimdir ve Allah için kesilen hayvana denir. Kurban kesmek, bireyin Allah için her şeyi yapacağını ve kendisini Allah'a adadığını ifade eder.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Yer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladıYer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı
Açık cezaevleri izinleri uzatıldı mı?Açık cezaevleri izinleri uzatıldı mı?
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Evinde ölü bulunmuştu! Servetinin hepsini eğitime bağışlamış

Evinde ölü bulunmuştu! Servetinin hepsini eğitime bağışlamış

Güncel veriler açıklandı: Toplam can kaybı 49 bini aştı

Güncel veriler açıklandı: Toplam can kaybı 49 bini aştı

Kırmızı bikinisiyle mesaj verdi: Kadın dediğin hafiften ele gelecek

Kırmızı bikinisiyle mesaj verdi: Kadın dediğin hafiften ele gelecek

Başkan adayı yeni hocayı açıkladı

Başkan adayı yeni hocayı açıkladı

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.