Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Gözler konuya ilişkin resmi makamlardan gelecek açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 29 Nisan'dan başlayıp 17 Mayıs'ta sona eren "tam kapanma süreci" uygulanmaktaydı. Bu nedenle 13 Mayıs'ta başlayıp 15 Mayıs'ta sona eren Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkmak yasaktı.

"Kurban Bayramı'na kaç gün var?" , "Kurban Bayramı ayın kaçında?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Kurban Bayramı temmuz ayında idrak edecek. Müslümanlar bu özel günlerde Allah için vazifelerini yerine getirecek. Öte yandan Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmadığı da merak konusu. İşte ayrıntılar...

KURBAN NE DEMEK?

Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar şükür içerisinde olarak sevap kazanır. Bu özel günde yardımlaşma artar, hasta ziyaretleri yapılır, ihtiyacı olana el uzatılır, küsler barışır. Maddi durumu elverişli olan Müslümanlar kestiği kurbanı ihtiyaç sahibi aileler ile paylaşır.

Kurban İslami bir terimdir ve Allah için kesilen hayvana denir. Kurban kesmek, bireyin Allah için her şeyi yapacağını ve kendisini Allah'a adadığını ifade eder.



