"Kurban Bayramı'na kaç gün var?" , "Kurban Bayramı ayın kaçında?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Kurban Bayramı temmuz ayında idrak edecek. Müslümanlar bu özel günlerde Allah için vazifelerini yerine getirecek. Öte yandan Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmadığı da merak konusu. İşte ayrıntılar...
17 Haziran 2021 Perşembe itibariyle Kurban Bayramı'na 32 gün kaldı.
Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021'de idrak edecek. 19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arifesi olacak.
Kurban Bayramı 1. günü 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. günü 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. günü 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. günü ise 23 Temmuz Cuma'dır.
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Gözler konuya ilişkin resmi makamlardan gelecek açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 29 Nisan'dan başlayıp 17 Mayıs'ta sona eren "tam kapanma süreci" uygulanmaktaydı. Bu nedenle 13 Mayıs'ta başlayıp 15 Mayıs'ta sona eren Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkmak yasaktı.
Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar şükür içerisinde olarak sevap kazanır. Bu özel günde yardımlaşma artar, hasta ziyaretleri yapılır, ihtiyacı olana el uzatılır, küsler barışır. Maddi durumu elverişli olan Müslümanlar kestiği kurbanı ihtiyaç sahibi aileler ile paylaşır.
Kurban İslami bir terimdir ve Allah için kesilen hayvana denir. Kurban kesmek, bireyin Allah için her şeyi yapacağını ve kendisini Allah'a adadığını ifade eder.