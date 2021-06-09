12 Mayıs Çarşamba/15 Mayıs Cumartesi arasında kutlanan Ramazan Bayramı'nın ardından yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu ve bayrama kaç gün kaldığı merak ediliyor. Yardımlaşmanın önem kazandığı Kurban Bayramı'nda Müslümanlar tarafından Allah'a yakın olmak, şükrettiğini göstermek ve onun için her şeyi feda edeceğini kanıtlamak için her yıl kurban kesilir, kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Peki Kurban Bayramı'na ne kadar kaldı? 2021 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Kurbanın anlamı nedir? İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI'NA NE KADAR KALDI? 2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDECEK?

19 Temmuz Pazartesi Kurban Bayramı arefe gününe denk gelmektedir. Kurban Bayramı birinci günü 20 Temmuz Salı olacaktır. 2. günü 21 Temmuz Çarşamba, 3. günü 22 Temmuz Perşembe, 4. günü ise 23 Temmuz Cuma.

Arefe ile birlikte sayılırsa Kurban Bayramı 4 gün sürecektir. Kurban Bayramın'ın gelmesine bugünden itibaren (9 Haziran 2021) 40 gün kaldı.

KURBAN'IN ANLAMI

Kurban Bayramı Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen bir bayramdır. Kurban, İslam dini terimidir ve Allah'a yakın olmak, Allah rızası için kesilen hayvana denir. Kurban, Müslümanın Allah'a kendini adamasını, onun için her şeyi yapacak olmasını, bunu kanıtladığını ve her zaman şükür içerisinde olacağını ifade eder.