HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban Bayramı kaç gün sürecek? Diyanet 2023 dini bayramlar takvimi!

Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban Bayramı kaç gün sürecek? Diyanet 2023 dini bayramlar takvimi!

20.01.2023 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatili tarihleri 2023 yılına girilmesiyle beraber araştırma konusu oldu. Müslüman vatandaşların heyecanla beklediği Kurban Bayramı'nda İslam dininin farzı yerine getirilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban Bayramı kaç gün sürecek? Diyanet 2023 dini bayramlar takvimi...

Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban Bayramı kaç gün sürecek? Diyanet 2023 dini bayramlar takvimi!

Kurban Bayramı ne zaman, sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler ve bayramlar takvimini paylaşmasıyla beraber belli oldu. Kurban Bayramı'nı idrak edecek vatandaşlar tarihleri araştırmaya koyuldu. Öte yandan Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler şimdiden plan yapmaya başladılar. Peki, 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

kurbanlik

2023 DİNİ GÜNLER VE BAYRAMLAR

Üç ayların başlangıcı Recep ayı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Şaban ayı - 21 Şubat Salı

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

ramazan bayramı ne zaman

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı - 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü - 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

2023 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Pazar - 1 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar - 1 gün

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi - 1 gün

Ramazan Bayramı: Arife; 20 Nisan Perşembe Bayram; 21-22-23 Cuma, Cumartesi, Pazar - 3,5 gün

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma - 1 gün

takvim

Kurban Bayramı: Arife; 27 Haziran Salı Bayram; 28-29-30 Haziran Çarşamba, Perşembe, Cuma, 1 Temmuz Cumartesi - 4,5 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi - 1 gün

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba - 1 gün

Cumhuriyet Bayramı: Arife; 28 Ekim Cumartesi Bayram; 29 Ekim Pazar - 1,5 gün


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Metrelerce yüksekten düştü! Can pazarı yaşandı: 2 ölü 1 ağır yaralıMetrelerce yüksekten düştü! Can pazarı yaşandı: 2 ölü 1 ağır yaralı
Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yokturCumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Kurban Bayramı dini günler dini bayramlar resmi tatiller

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere %30'dan düşük zam iddiasına SGK'dan açıklama

Emeklilere %30'dan düşük zam iddiasına SGK'dan açıklama

Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor

Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor

Dünya liderlerine seslenirken "Putin öldü" iddiası!

Dünya liderlerine seslenirken "Putin öldü" iddiası!

Erdoğan'dan seçim açıklaması: '10 Mart'ta ilan edilirse...'

Erdoğan'dan seçim açıklaması: '10 Mart'ta ilan edilirse...'

6'lı masaya adaylık mektubu: Meydan okuyorum!

6'lı masaya adaylık mektubu: Meydan okuyorum!

Başı ve kolları olmayan çıplak cesette korkunç detay!

Başı ve kolları olmayan çıplak cesette korkunç detay!

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.