Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban Bayramı kaç gün sürecek? Diyanet 2023 dini bayramlar takvimi!

Kurban Bayramı ne zaman, sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler ve bayramlar takvimini paylaşmasıyla beraber belli oldu. Kurban Bayramı'nı idrak edecek vatandaşlar tarihleri araştırmaya koyuldu. Öte yandan Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler şimdiden plan yapmaya başladılar. Peki, 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.
Üç ayların başlangıcı Recep ayı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Şaban ayı - 21 Şubat Salı
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı - 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü - 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı
Yılbaşı: 1 Ocak Pazar - 1 gün
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar - 1 gün
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi - 1 gün
Ramazan Bayramı: Arife; 20 Nisan Perşembe Bayram; 21-22-23 Cuma, Cumartesi, Pazar - 3,5 gün
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma - 1 gün
Kurban Bayramı: Arife; 27 Haziran Salı Bayram; 28-29-30 Haziran Çarşamba, Perşembe, Cuma, 1 Temmuz Cumartesi - 4,5 gün
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi - 1 gün
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba - 1 gün
Cumhuriyet Bayramı: Arife; 28 Ekim Cumartesi Bayram; 29 Ekim Pazar - 1,5 gün