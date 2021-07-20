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  4. Kurban Bayramı'nın en talihsiz kasabı! Üzerine inek düştü

Kurban Bayramı'nın en talihsiz kasabı! Üzerine inek düştü

20.07.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da, kurbanlık ineğin üzerine düşmesi sonucu Şeref Deniz'in (63) sağ bacağı, diz kapağı üstünden kırıldı.

Kozluca köyünde oturan Şeref Deniz, bu sabah kurbanlık ineği kesmek için ahırdan çıkardı. Traktörün kepçesine bağlanacağı sırada zıplayan inek, Deniz'in üzerine düştü. Acı içinde kıvranan Deniz, yakınları tarafından otomobille Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenede, Zengin'in sağ bacağının, diz kapağı üstünden kırıldığı belirlendi.

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Şeref Deniz, "Ahırdan çektiğim hayvanı traktörün kepçesine bağlayacağımız sırada zıpladı üzerime düştü. Küçücük bir şeydi ama hakkından gelemedik" dedi.

Yıllardır kurban kestiğini ve başına böyle bir olay gelmediğini söyleyen Deniz, "Dünyada en zor buymuş" diye konuştu.

Şeref Deniz, pazartesi günü ameliyat olmak için Burdur Devlet Hastanesi'nin ortopedi servisine kontrole geleceğini söyledi.

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DHA

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