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Kurban Bayramı öncesi talep arttı! Sabah 06:30 da başlayıp 24:00’e kadar çalışıyorlar

07.07.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'na az bir süre kala hazırlıklar yapılırken, bıçak bileyicilerine talep arttı. Elazığ'da bıçak bileme ustaları Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.18 yıllık bileme ustası Turan Kehya, Kurban Bayramı'na günler kala sabah 06.30 da başlayıp 24.00’a kadar çalıştıklarını söyledi.

Kurban Bayramı öncesi talep arttı! Sabah 06:30 da başlayıp 24:00’e kadar çalışıyorlar

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlık satışlarının yanında bıçak bileyicilerine olan talep arttı. Vatandaşlar, kurban kesimi için kullanacakları bıçakları bileyicilere getirmeye başladı. Böylece bıçak bileyicilerinin de yoğun mesaisi başlamış oldu. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Kurban Bayramı nedeniyle çarşılarda yoğunluk yaşandı. Bayramın yaklaşması ile birlikte kurban kesecek vatandaşlar, körelen bıçak, satır ve et makinası bıçaklarını biletmek için ustaların yolunu tuttu.

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Bıçak satıcıları ve bileyicileri de tam mesai ile artan talepleri karşılamaya çalışıyor. Kentte bulunan bıçakçılar, bıçak almak ve biletmek isteyen vatandaşların işlerini son ana bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

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"KURBAN BAYRAMINA YAKIN PİYASALAR BİRAZ DAHA CANLANDI"

Yoğun tempoda sabahın erken saatlerinde mesaiye başladıklarını belirten 18 yıllık bileme ustası Turan Kehya, "Kurban Bayramı'ndan önce asgari ücrete yapılan zamlar ve ikramiyeler piyasada bir hareketlilik başlattı. Vatandaşlar birkaç gündür bıçak bileme işine yoğunlaştı. Bıçaklarını, satırlarını ve kurbanlık malzemelerini bilemeye getiriyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kurban bayramından önce piyasada bir durgunluk vardı. Fakat kurban bayramına yakın piyasalar biraz daha canlandı. Kurban Bayramı'na günler kala sabah 06.30 da başlayıp 24.00’a kadar çalışıyoruz” dedi.

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"VATANDAŞLARIMIZ SON GÜNLERE BIRAKIYOR, BİZİ DE ZORDA BIRAKIYORLAR"

Vatandaşların son güne kalmamaları için çağrıda bulunan bileme ustası Abdurrahim Çağan ise “Yoğunluğumuz başladı. Vatandaşlarımız son günlere bırakıyor. Bizi de zorda bırakıyorlar. 20-30 gün önceden biraz erken gelseler iyi olur. Akşam 9-10 kadar çalışıyoruz. Normal günler günlerde akşam ezanı olunca kapatıp gidiyoruz. Normal günlere göre 3 kat fazla iş oluyor. Bıçak, satır, balta, nacak, robot bıçakları, makas kesici alet olarak dehre, testere, bunların genelini biliyoruz. Yoğunluk arife günü akşam biter. Kurban Bayramı'na sayılı günler dükkana 200 kişiye yakın insan geliyor” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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