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Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bayram tatili kaç gün oldu?

28.06.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, bayram tatili kaç gün oldu sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bu yıl Temmuz ayında başlayacak olan 2022 Kurban Bayramı öncesinde çalışan vatandaşlar hem tatil planı yapmak hem de dini vazifelerini gerçekleştirmek için bayram tatilinin kaç gün olduğunu araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bayram tatili kaç gün oldu

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bayram tatili kaç gün oldu?

Kurban Bayramı'na çok kısa bir zaman kala binlerce kişi, 'Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu?' sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından bayram tatiline ilişkin müjdeli haberi duyurdu. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bayram tatili kaç gün oldu?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağıyla ilgili merak edilen soruya yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı. Erdoğan, bayram tatiliyle ilgili açıklamasında "Kurban Bayramını takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum." sözleriyle bayram tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 Kurban Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle birlikte belli oldu. Buna göre Kurban Bayramı arefe 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. 9 Temmuz Cumartesi günü bayramın birinci günü olacak ve 12 Temmuz Salı günü son bulacak.

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Kurban Bayramı
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