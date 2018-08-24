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Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 21:56 | Son Güncelleme

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 7 gününde Muğla ve ilçelerine giriş yapan araç sayısı ve ziyaretçi sayısı Muğla tarihinin rekorunu kırdı.

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Bir haftalık sürede Muğla’ya giriş yapan araç sayısının 1,5 milyona, gelen yerli turist sayısının da 10 milyona ulaştığı açıklandı.

7 GÜNDE MUĞLA’NIN NÜFUSU İSTANBUL’A YAKLAŞTI

Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi turistik ilçeleri ile yerli turistin çekim merkezi haline gelen Muğla, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması sonrası tatilcilerin akınına uğradı. Son iki yıldır bayram tatillerinde turizm kentleri arasında en fazla yerli turistin ziyaret ettiği il konumundaki Muğla’ya Kurban Bayramı tatilinin başladığı günden bugüne kadar 10 milyona yakın yerli turist geldi. Yaklaşık 2 milyon yabancı turist ile birlikte Muğla nüfusu 12 milyona yaklaştı.

YER BULAMAYANLAR ÇADIR KURDU

Rezervasyon yaptırmadan gelen tatilciler tatil beldelerinde otel, apart, pansiyon ararken, boş oda bulamayan tatilciler ya araçlarında konakladı ya da Antalya’ya yöneldi. Çadır ile gelen tatilciler ise çadırlarında tatillerini geçirmeyi tercih etti. Muğla’da denize kıyısı bulunmayan Yatağan ve Kavaklıdere dışındaki tüm ilçelerde konaklama tesisleri doldu. Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde yer bulamayan tatilciler Muğla merkez ilçe Menteşe’deki otelleri tercih etti.

marmaris

BODRUM İLK SIRADA

Muğla’ya gelen yerli turist ve araç sayısında ilk sırayı Bodrum aldı. Günlük ortalama 71 bin araç girişinin olduğu Bodrum’u 60 bin araç ile Fethiye, 38 bin araç ile Marmaris izledi. Muğla geneline 7 günde gelen araç sayısının ise yaklaşık 1,5 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bodrum’a günlük havayolu ve araçlar ile 450 bin, Fethiye’ye 400 ve Marmaris’e de 350 bin, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Ula, Datça, Seydikemer ve Milas ilçeleri ile birlikte toplam 10 milyon ziyaretçinin Muğla’ya geldiği tahmin ediliyor.

YÜZDE 100 DOLULUK

Fethiye Turistik İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, "Çok ciddi bir yoğunluğumuz var. Bayram nedeniyle otellerimiz yüzde 100’lük doluluğa ulaştı. Çok yoğun bir hafta yaşıyoruz. Trafik tıkanma noktasına geldi. Yer bulamayan misafirlerimiz çadırlarını kurdular Fethiye’de. Bundan sonraki süreçte tabi Fethiye gelen ve tatile çıkan misafirlerimizin kazasız bir şekilde evlerine dönmelerini arzuluyoruz" dedi.

ESNAF MEMNUN

Bodrumlu esnaflar ise, "İlk defa böyle bir kalabalık gördük. Bayağı yoğun bir kalabalık var. Bayram kalabalık ve yoğun geçiyor şu anda. 2 milyonun üzerinde bir yerli turist geldi" derken bir başka Bodrumlu esnaf ise, "İyi, güzel. Geçen seneye göre daha yoğun ve daha kalabalık. Umarım hep böyle geçer. Her bayram böyle mutlu, huzurlu olsun" dedi.

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Muğla rekor kurban bayramı Tatil

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ekomomi bitik, millet aç, ülke iflasta... Yersen :)
YE MEMET YE DEVLET MALI DENİZ YEMEYEN DOMUZ ÖNEMLİİ OLAN HELAL PARAYLA TATİL
habersizlikten ne yapacağınızı şaşırmaca oldunuz be muğlanın nüfusu kıl olmuşmuş. paso şişiriyorsunuz BİRAZDA DOLARA DALIN.
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