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Kurban Bayramı'na doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 14:32 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "Özünde cömertlik olan Kurban Bayramı'nın manevi hazzını yetime, yoksula, yalnıza, kimsesize ve çaresizlere çare olarak çoğaltmalıyız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Özünde cömertlik olan Kurban Bayramı'nın manevi hazzını yetime, yoksula, yalnıza, kimsesize ve çaresizlere çare olarak çoğaltmalıyız." ifadelerini kullandı.

Usta, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, gönüller arasında köprülerin kurulduğu bayramların dayanışmanın, birliğin ve kardeşliğin pekişmesine vesile olduğunu vurgulayan Usta, vefanın, cömertliğin, örnek insan olmanın önemini hatırlatan Kurban Bayramı'nda, küskünlükleri bir kenara bırakarak bu özel günün anlamına uygun şekilde kırık kalplerin mamur edilmesi gerektiğini ifade etti. Usta, şunları kaydettti:

"Özünde cömertlik olan Kurban Bayramı'nın manevi hazzını yetime, yoksula, yalnıza, kimsesize ve çaresizlere çare olarak çoğaltmalıyız. Bunun gayretiyle imanımızdan ve değerlerimizden aldığımız sorumlulukla, her bayram olduğu gibi bu bayramda da mazluma ve mağdura hamdolsun el uzatmaya devam edeceğiz. Bizlere bayram sevincini lütfeden yüce Rabb'imizden, kardeşliğimizi daim eylemesini temenni ediyor, kurban ve hac vazifesini yerine getiren kardeşlerimizin ibadet ve dualarını kabul etmesini niyaz ediyorum. Bu vesileyle aziz milletimizin, gönül coğrafyamızdaki bütün kardeşlerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."

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