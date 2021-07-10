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Kurban bayramına kaç gün kaldı? Bayram hangi gün? 2021 bayram ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

10.07.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını gölgesinde geçireceğimiz ikinci Kurban bayramı öncesi alınan normalleşme kararları nedeniyle yüzümüz gülse de tedbirli olmak gerekir. Kurban bayramında da eskisi gibi yakın temas kurmamak, salgın tedbirleri gözetilerek bayramlaşmak, hastalıktan uzak durmamıza yardımcı olur.

Kurban bayramına kaç gün kaldı? Bayram hangi gün? 2021 bayram ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Bu yıl temmuz ayı içerisinde kutlanacak Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Durumu olanlar kurbanlarını kesecek, ihtiyaç sahibi herkese dağıtacak. Yardımlaşmanın çoğalacağı Kurban bayramında gönül almak, dargınları barıştırmak ve kırık kalpleri tamir etmenin sevabı çok büyük…

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?

2021 yılının temmuz ayında kutlanacak Kurban bayramına 10 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 9 gün kaldı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu yıl Kurban bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. 19 Temmuz Pazartesi günü yarım gün olacak. 20 Temmuz Salı, 21 Temmuz Çarşamba, 22 Temmuz Perşembe ve 23 Temmuz Cuma günü de Kurban bayramı idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Geçtiğimiz gün bir açılışta konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban bayramı tatili ile ilgili net bilgiyi, önümüzdeki günlerde yapacağı millete sesleniş konuşmasında paylaşacağını açıkladı.

Ancak bundan önce bazı ihtimaller sıralandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Bazı kaynaklar, resmî tatil olan 15 Temmuz ile 16 Temmuz Cuma gününün birleştirilerek, 17-18 Temmuz hafta sonları ile birlikte resmî tatil ilan edileceğini iddia ediyor.

19 Temmuz zaten arefe günü ve yarım gün olarak uygulanıyor. Kurban bayramı ile birlikte daha sonra hafta sonu 24 ve 25 Temmuz ile birleştirilerek, bayram tatilinin toplamda 11 gün olabileceği öne sürülüyor. Ancak bunlar tamamen varsayımdır, net bilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılacaktır…

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı koronavirüs (Covid-19)

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