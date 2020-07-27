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Kurban bayramında kısıtlama olacak mı? Gözler kritik kabine toplantısında

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2020 12:51 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağı merak edilirken gözler kritik kabine toplantısına çevrildi. Koronavirüse karşı hangi önlemlerin alınacağı, Libya ve terörle mücadele gibi konular, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabinede ele alınacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

Kurban bayramında kısıtlama olacak mı? Gözler kritik kabine toplantısında

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Erdoğan, daha önce Kurban Bayramı'nda kısıtlama düşünmediklerini açıklamıştı. Peki, Kurban Bayramı için koronavirüsle ilgili ne tür adımlar atılacak? Tedbirlerle ilgili değerlendirme toplantıda görüşülecek.

LİBYA VE DOĞU AKDENİZ DE GÜNDEMDE

Bayram tedbirleri dışında öncelikli gündem maddelerinden biri de Libya olacak. Libya'da siyasi çözüm için sürdürülen yoğun diplomasi trafiğine mercek tutulacak. Malta, Libya ve Rusya'dan gelen heyetlerle Ankara'da gerçekleşen görüşmeler değerlendirilecek. Sahadaki son durum kapsamlı olarak ele alınacak.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Türkiye'nin bölgedeki sondaj ve arama faaliyetlerinde gelinen son aşama görüşülecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele de masadaki bir diğer önemli konu olacak. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, terör örgütü PKK/YPG'nin kış yapılanmasına yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlar ele alınacak. Ayasofya Camii'nin ibadete açılması ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları da kabinenin gündeminde olacak.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Toplantı sonrası açıklamanın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.

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