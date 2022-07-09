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  4. Kurban pazarında uçsuz bucaksız kuyruk! Herkes oraya akın etti, dron görüntüsü dikkat çekti

Kurban pazarında uçsuz bucaksız kuyruk! Herkes oraya akın etti, dron görüntüsü dikkat çekti

09.07.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar kurbanlık kesimi için kurban pazarlarına akın etti. Bayram coşkusuyla araçlarına atlayıp Sultangazi'ye yola çıkan vatandaşlar inanılmaz bir kuyrukla karşılaştı. Adeta ucu bucağı görünmeyen kuyruğun dron ile havadan kaydedilen görüntüleri dikkat çekti.

Kurban pazarında uçsuz bucaksız kuyruk! Herkes oraya akın etti, dron görüntüsü dikkat çekti

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar kurban pazarlarına akın etti. İstanbul'da kurban kesimi için en çok tercih edilen noktalardan biri de Sultangazi'deki kurban satış ve kesim alanı oldu.

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PAZAR ÇEVRESİNDEKİ ARAÇ KUYRUĞU DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul'daki en büyük kurban pazarlarından biri olan Sultangazi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda da yoğunluk yaşandı.

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Bayram namazından sonra satın aldıkları kurbanlarını kesmek için alana gelen vatandaşlar, pazar çevresinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

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Kurban pazarı yaşanan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

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Kurban Bayramı
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