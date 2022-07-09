Kurban pazarında uçsuz bucaksız kuyruk! Herkes oraya akın etti, dron görüntüsü dikkat çekti

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar kurban pazarlarına akın etti. İstanbul'da kurban kesimi için en çok tercih edilen noktalardan biri de Sultangazi'deki kurban satış ve kesim alanı oldu.

PAZAR ÇEVRESİNDEKİ ARAÇ KUYRUĞU DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul'daki en büyük kurban pazarlarından biri olan Sultangazi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda da yoğunluk yaşandı.

Bayram namazından sonra satın aldıkları kurbanlarını kesmek için alana gelen vatandaşlar, pazar çevresinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kurban pazarı yaşanan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.



