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  4. Kurban pazarının en büyüğü: Toros Kaplanı! 67 bin liraya alıcı buldu

Kurban pazarının en büyüğü: Toros Kaplanı! 67 bin liraya alıcı buldu

06.07.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'na az bir süre kala kurbanlık satışları devam ederken, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki kurban pazarına Adana'dan getirilen 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki 'Toros Kaplanı' isimli boğa, 67 bin liraya satıldı. Kurban pazarının en büyüğü olan boğanın sahibi Ramazan Dağgül (31), "Besi yemi, yonca ve arpa ile besledik. Mutluyuz, 67 bin liraya alıcı buldu" şeklinde konuştu.

Kurban pazarının en büyüğü: Toros Kaplanı! 67 bin liraya alıcı buldu

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık satışları da hız kazandı. Kurban pazarlarında kurbanlıklar için sıkı pazarlıklar devam ederken, İzmir'deki "Toros Kaplanı" dikkatleri üzerine çekti.

ALICILARA "HIZLI OLUN" UYARISI

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile İzmir'de kurulan hayvan pazarlarına, özellikle doğu illerinden kurbanlıklar getirildi. Dişi sığırlar 12 bin liradan başlayarak 35 bin liraya kadar, boğalar ise ortalama 30 ila 67 bin lira arasında alıcı buluyor. Küçükbaş hayvanlar ise 2 bin 500 ila 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Satıcılar, birçok kurbanlığın satıldığını belirterek alıcıları hızlı olmaları yönünde uyardı.

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67 BİN TL'DEN SATILDI

Gaziemir ilçesinde kurulan hayvan pazarına getirilen 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki boğa ise en büyük kurbanlık oldu. Adana'dan getirildiği için 'Toros Kaplanı' adı verilen boğanın sahibi Ramazan Dağgül, "Besi yemi, yonca ve arpa ile besledik. Şampiyon boğamızı 70 yaşındaki Ömer Kılınç'a sattık. Mutluyuz, 67 bin liraya alıcı buldu. Başka da hayvanım kalmadı. Alan hayrını görsün" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir kurban
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