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Kurduğu ceviz bahçesi ile köylülere ekmek kapısı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:33 | Son Güncelleme

Erzincan'ın Kemah ilçesinde bin 300 dekar alana kurduğu ceviz bahçesine 26 bin ceviz ağacı diken iş adamı Yavuz Peker, bu yatırımıyla 50 kişiye istihdam sağladı - İş adamı Yavuz Peker: - "Türkiye'de çok büyük şirketler tarım sektörüne yatırım yapıyor ve bu yatırımların ülkemiz için çok faydalı buluyorum"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemah ilçesinde bin 300 dekar alana kurduğu ceviz bahçesine 26 bin ceviz ağacı diken iş adamı Yavuz Peker, bu yatırımıyla istihdam sağladığı 50 kişiye ekmek kapısı oldu.

İstanbul'dan bir süre önce memleketi Kemah ilçesinin Özdamar köyüne gelen iş adamı Yavuz Peker, burada bin 300 dekarlık alana ceviz ağaçları dikti.

Peker, "Salkımser" ismini verdiği bahçesinde bugüne kadar büyük çoğunluğu "Chandler" cinsi olmak üzere 26 bin ceviz ağacını toprakla buluşturdu.

Bahçesinde sulama, çapa ve ağaç bakımı ile hasatta çalışan 40'ı mevsimlik 50 kişiyi istihdam eden Peker, hem istihdama katkı sağladı hem de boş tarım arazilerini ekonomiye kazandırdı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, ceviz bahçesindeki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen yatırımla boş tarım arazilerinin ekonomiye kazandırıldığını söyledi.

Şahin, "İş adamımız Yavuz Peker, tarım arazisini ekonomiye kazandırmıştır. Kemah ilçemiz meyvecilik alanında örnek olabilecek bölgelerdendir, iklimi ve toprağı meyveciliğe uygundur. Kurum olarak tüm iş adamlarımızın tarım sektörüne yatırım yapmalarını teşvik ediyoruz. Bu yatırım bölgedeki diğer aktörlere heyecan kazandırmıştır." dedi.

Yavuz Peker de yatırım yapmak için doğduğu köyü seçtiğini aktararak, "Daha güzel çalışmalarla Türkiye'de örnek bir tesisler kurmak istiyoruz, bunu başaracağımıza inanıyorum. İstanbul'dan gelerek doğduğum köye yatırım yapıyorum çünkü bu köyde anılarım var ve bu yatırımı yaptığım için çok memnunum. Türkiye'de çok büyük şirketler tarım sektörüne yatırım yapıyor ve bu yatırımların ülkemiz için çok faydalı buluyorum." diye konuştu.

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