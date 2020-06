Küresel anksiyete salgını kapıda

Üsküdar Üniversitesi olarak Nisan ayı içerisinde yaptıkları Türkiye’nin Koronafobi araştırmasına, 6 bin 318 kişinin katıldığını kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Türkiye’nin her tarafını temsil eden bir çalışmaydı. Bu çalışmada Türkiye’de yüzde 70 kaygı çıkmadı ama yüzde 50-60 arasında ‘Çok korkuyorum’ diyen kişi çıktı. Hiç korkmuyorum diyenlerin oranı yüzde 10-11 oldu. Bu korkunun normalleştikçe azalması gerekiyor. Fakat bazı kişiler duyarlı oluyor. Duyarlı kişilerde bu devam ediyor. Evden çıkamayan, mikrop girer diye balkonu açmak istemeyen, dışarıya çıkmak zorunda kaldığında korunaklı kıyafetlerle çıkabilen, 60 dakikanın 50 dakikası kaygıyı, korkuyu, pandemiyi düşünen kişiler aşırı duyarlı hale geliyorlar. Basına yansıyan bilgiler var. Birinin yanında hapşırdığı için bıçaklananlar var. Koronavirüs tanısı konulduğu için intihar eden kişiler var. Kırılgan kişilerde bu düzelmeyecek. Genellikle beklenen anksiyetenin azalıp düzelmesidir” dedi.

PROFESYONEL DESTEK ALINABİLİR

Bazı kırılgan kişilik yapılarındaki, sağlık endişesi fazla olan kişilerin bundan daha çok etkileneceklerini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu kişilere sürekli programları izlememelerini tavsiye ediyoruz. Aynı şeyi tekrar tekrar dinleyip de zihinsel uğraş yerine rutin işlerimize odaklı yaşama devam edersek anksiyete kendiliğinden azalacaktır. Kırılgan olan kişiler sorunu kendileri aşamıyorlarsa uzman yardımına başvurmaları bu dönemde işe yarar” tavsiyesinde bulundu.

65 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARA TAVSİYELER

Türkiye’deki 65 yaş üstü kişilerde Covid-19’a bağlı ölümlerin az olmasının nedeninin bu yaş grubundaki vatandaşların hemen ilk başta izole edilmesi olduğunu kaydeden Tarhan, bu kişilere şu tavsiyelerde bulundu:

“Fedakârlık beklenen grup onlar oldu. Bu durum bu yaş grubundaki kişilerin ruh sağlığı açısından olumsuz etkilenmesine neden oldu. Önemli olan bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek. Amasralı Şerafettin Sabuncuoğlu var. Fatih döneminde yaşamış. Kitabı da var. Orada şöyle diyor; ‘Salgın olduğu zaman iyi ye, iyi iç, iyi uyu, uzaktan selam ver.’ Yani o zaman fiziksel mesafeyi söylemiş aslında. Bu kurallar evrensel kurallar. Kişinin bağışıklık sistemini güçlü tutması için uyku çok önemli. Şu anda sağlıklı bir şekilde uyulması ve yeme içmeye dikkat edilmesi gerekiyor. İyi ye derken çok ye anlamında değil. Her şeyden ye ama az ye anlamında. Diyetisyenlerin renkli tabak uygulaması vardır. Hep elma yemeyeceksin mesela. Her şeyden karışık olarak. Bu bağışıklık sisteminin bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Buna dikkat edilsin. Bir de bağışıklık sistemi için egzersiz önemli. Biz atıştırmalık egzersiz diyoruz. Her sabah yarım saat egzersiz yap demek çok pratik değil, herkes yapamıyor. Ama günde beş altı defa beşer, altışar dakikalık egzersizler yapıldığı zaman yapılan araştırmalara göre onun yerini tutuyor. Bu da atıştırma egzersizi diye tanımlanmış. Günde beş bin adımdan aşağı düşmeyecek şekilde. Bütün bunlar sağlığı korur. Kronik hastalığı da olsa kişinin bunlara dikkat ettiğinde virüsle karşılaştığı zaman hafif geçiriyor.104 yaşında virüsü geçiren ve hastaneden taburcu olanlar var.”