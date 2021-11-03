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Kürşat Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

03.11.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden yargılama sonrası geçtiğimiz günlerde tahliye edilen yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.

Kürşat Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz, geçtiğimiz günlerde tahliye olmuştu.

Kürşat Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitlerinden Yakup Kürşad Yılmaz, tahliye olmaları münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret etmişlerdir" açıklamasında bulunuldu.

KÜRŞAT YILMAZ KİMDİR?

12 Eylül Darbesi öncesinde Ülkücü Gençler Derneği (ÜGD) ‘nde yetkili kişilerden olan Kürşat Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Kalemi’nde çalışan Polis Memuresi Tülay Çetin‘le sürpriz bir evlilik yapmasıyla tekrar adını duyurdu. Yine kısa bir süre sonra ismi iki cinayete karıştı ve cezaevinde bulunduğu dönemde özel izinle evlenen Yılmaz’ın adı ilk olarak Banker Kastelli olarak bilinen Cevher Özden’i vurma olayında gündeme geldi. 17 Nisan 1999′da Türkiye’ye iade edilen ve Kartal Özel Tip Kapalı Cezaevi’ne konulan Yılmaz, 15 Temmuz 1999′da Kuşadası eski Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu’yu öldüren tetikçi Fırat Erdoğan’ı azmettirdiği gerekçesiyle suç ortağı Yavuz Kaşıkçı’yla birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yılmaz, yeniden yargılama sonrası 30 Ekim 2021'de cezaevinden tahliye edildi.

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Devlet Bahçeli
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